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過敏女鼻塞鼻涕流不停 鼻息肉作祟

2018-06-05 12:03中央社 台中5日電

35歲陳小姐為過敏體質，季節交替時會鼻塞、流鼻水、打噴嚏，去年秋天，她發現鼻腔的分泌物變得濃稠，檢查發現鼻竇開口處長了鼻息肉，影響鼻分泌物的引流，鼻竇塞滿濃鼻涕。

大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師周英樑今天表示，有過敏體質的陳小姐，發現鼻腔的分泌物變得濃稠，還有口臭、頭痛、嗅覺下降等症狀，吃了好幾個月的抗生素、抗過敏藥物，未獲改善，症狀反而加劇，睡覺時出現鼾聲影響家人。

就醫經內視鏡檢查，發現她的鼻竇開口處長了鼻息肉，影響了鼻分泌物的正常引流，使鼻竇塞滿濃鼻涕。經「鼻竇內視鏡微創手術」，將鼻息肉移除並把鼻竇開口加大，同時清洗鼻竇，症狀明顯改善，連同困擾她多年的過敏症狀也減輕許多。

周英樑指出，過敏性鼻炎的症狀會持續一段時間，或是偶發性遇到特殊過敏原時出現明顯的反應，嚴重的鼻過敏往往會併發鼻竇炎、鼻息肉、氣喘、中耳積水，甚至呼吸睡眠中止；感冒會合併喉嚨痛、發燒等症狀，通常一至兩週可痊癒。

周英樑強調，每個人的狀況不同，鼻過敏若只單純吃藥，並無法有效解決問題，正確的治療方式是依照病患的年紀、嚴重程度，以及是否有併發症等，量身訂作不同的療法。

另外，透過病史詢問及症狀了解，輔以內視鏡或電腦斷層檢查，周英樑說，可精準掌握病人狀況，設計出合適的方式，加上規律的作息以及健康飲食，方能有效解決惱人的鼻過敏問題。

息肉微創手術

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