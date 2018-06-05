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台南救命「水龍頭」 甲仙攔河堰引水入南化水庫救水情

2018-06-05 10:16聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

水利署南區水資源局表示，擺脫炎熱高溫少雨的五月，進入六月以來南部高屏山區午後雷陣雨機會增加，把握山區降雨旗山溪流量增加機會，由甲仙攔河堰將增加水量引入南化水庫蓄存，從6月1日至6月5日上午7時止，累計引水量達 190萬噸，水利署長賴建信形容是「水龍頭」，源源不絕從高雄進入南化水庫。

不過，這些水源來得不易，南水局說，因甲仙攔河堰流量受上游降雨影響變化迅速，降雨增加之河川流量可能在降雨停止後幾小時內迅速下降，因此，南區水資源局甲仙攔河堰管理人員必須先將取水設備設定在自動且適當的狀態並時時監看流量變化，於河川流量增加時把握時機，在保留下游農業用水需求量後將多餘水量引入南化水庫蓄存；

同時，若下游平地有降雨，也密切與高雄水利會聯繫視狀況機動調降下游放水量，把握任何可增加引水進入南化水庫之機會，以幫助疏緩並減輕台南地區旱象。

南水局黃世偉局長表示，自6月1日至今累計引水190萬噸，加上南化水庫集水區昨日降雨43mm，預估入流量約128萬噸，總計約可增加台南地區約5日用水量。

好消息是氣象局預報顯示近日南部山區降雨機會增加，南水局也將持續密切與高雄農田水利會聯繫，並掌握午後雷陣雨或者短暫區域降雨機會，機動增加引水進入南化水庫蓄存，且持續作好水情監控與水源調度，以6月底前台南不進入三階限水為管控目標努力。並籲請社會大眾共體時艱，養成節約用水好習慣。

南化水庫從高屏溪越域引水源源不絕入庫，被形容是台南水情救命的「水龍頭」。記者吳淑...
南化水庫從高屏溪越域引水源源不絕入庫，被形容是台南水情救命的「水龍頭」。記者吳淑玲／攝影
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水利單位把握降雨積極引水，從6月開始陸續挹注南化水庫共190萬噸。圖／南水局提供
水利單位把握降雨積極引水，從6月開始陸續挹注南化水庫共190萬噸。圖／南水局提供
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水利單位把握降雨積極引水，從6月開始陸續挹注南化水庫共190萬噸。圖／南水局提供
水利單位把握降雨積極引水，從6月開始陸續挹注南化水庫共190萬噸。圖／南水局提供
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南化水庫水資源水利署

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