到月中恐仍無梅雨！氣象局：只能先靠午後雷陣雨解旱

2018-06-05 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



曾文水庫蓄水量今下探2.9%，水情嚴峻。圖／南水局提供 分享 facebook 曾文水庫蓄水量今下探2.9%，但恐怕到6月中都還盼不到梅雨，中央氣象局表示，梅雨出現的氣候平均值為5月中，因此今年真的有些晚，且目前3個熱帶性低氣壓影響台灣降雨的機率都不大，未來要紓緩水情，只能先靠午後雷陣雨。

氣象局預報員程川芳表示，目前觀測6月15日前仍無梅雨訊號，現在北邊有鋒面，南邊又有3個熱帶系統，環境複雜，若能生成颱風、引進西南氣流，並配合北邊鋒面，也許還有一波降雨可期待，但若沒有西南風，今年梅雨情況就較不樂觀。

程川芳指出，現在3個熱帶性低氣壓中，靠近海南島的對流較好，但因已逐漸靠近陸地，結構恐遭破壞，今天若沒形成颱風，之後機率就不大，北上後對台灣也較無影響；菲律賓東邊、關島東邊也各有1個熱帶性低氣壓，預估可能合而為一，並在周五增強，但也會北上往琉球群島方向出去，對台灣影響小。

程川芳表示，昨台南、高雄、屏東與嘉義山區等地，午後雷陣雨多，且都下在集水區，多少對曾文水庫、阿公店水庫有幫助，中南部、宜蘭山區未來幾天也都有午後雷陣雨，局部地區甚至有較大雨勢，可望紓緩水情。

根據氣象局資料，2000年後的最晚入梅紀錄是2009年，當年5月26日才有梅雨鋒面報到，今年已打破17年來紀錄，程川芳表示，此種情況較罕見，但變化還很大，尚不能斷言今年梅雨肯定落空。