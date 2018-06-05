增加台南五天用水量！南水局持續從旗山溪引水

2018-06-05 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



水利署南區水資源局把握山區降雨機會，由甲仙攔河堰將增加水量引入南化水庫蓄存。圖／南水局提供 分享 facebook 台南山區昨至今午後雷陣雨機會增加，水利署南區水資源局把握降雨機會，從旗山溪流經由甲仙攔河堰，將增加水量引入南化水庫蓄存，6月1日至6月5日上午7點，總計引水量達190萬噸，約可增加台南地區約5天用水量，盼能在6為底前維持民生與工業用水無慮。

南水局局長黃世偉表示，6月1日至今累計引水190萬噸，加上南化水庫集水區昨日降雨43mm，預估入流量約128萬噸，總計約可增加台南地區約5日用水量；近日氣象局預報顯示南部山區降雨機會增加，將持續密切與高雄農田水利會聯繫，並掌握午後雷陣雨或者短暫區域降雨機會，機動增加引水進入南化水庫蓄存。

「以6月底前台南不進入三階限水為管控目標努力」，黃世偉表示，因甲仙攔河堰流量受上游降雨影響變化迅速，降雨增加之河川流量可能在降雨停止後幾小時內迅速下降，將持續作好水情監控與水源調度，希望鄉親養成節約用水好習慣。

曾文水庫蓄水率今降至2.9%，蓄水量僅剩1322萬噸，南化水庫蓄水率22.1%、有效蓄水量增至2077萬噸。南區氣象中心表示，目前在南海和菲律賓東方海面各有一個熱帶性低氣壓，周五之後南部天氣可能有較大的轉變，未來一週天氣系統較複雜， 會持續發布的各項預報資訊。