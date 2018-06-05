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夏天騎機車慎防中暑 飲水穿衣有撇步

2018-06-05 08:33中央社 台北5日電

炎炎夏日，路上行人走兩步路就汗流浹背，頂著烈日的機車族更應慎防熱傷害上身。醫師表示，機車族除應注意身體狀況外，最好每20分鐘就喝一次水 、聰明選擇防曬衣物。

根據衛生福利部統計，今年5月全台有466人次因熱傷害就醫，比去年5月的196人次高出1倍之多，更創下近4年同期新高。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡受訪時表示，人體的組成有高達70%是水份，許多器官的運作都少不了水，當天氣炎熱的時候，身體會透過呼吸、流汗排水散熱，若沒有適時補充水份，就可能因缺水出現頭暈、昏迷、沒食慾等症狀。

夏天到來，除了外出要做好防曬工作，在烈日下曝曬的機車族更應慎防熱傷害，朱柏齡也提出機車族必知的5大預防中暑撇步。

朱柏齡表示，要是正好感冒、拉肚子、熬夜又遇上大太陽，千萬別騎車，因部分感冒藥含有抑制排汗的成份，恐影響身體散熱，而拉肚子會使身體脫水、增加熱傷害風險，熬夜則會影響心肺功能，都不適合長時間待在烈日下。

至於本身有高血壓、糖尿病的慢性病患者，或是正在服用利尿劑等藥物的民眾，本身就是中暑的高危險族群，更應避免在大太陽下騎車。

其次，上午10時到下午4時是每天最熱的時段，最好少在這段時間長途騎車，若非騎不可，則建議避開正中午太陽最烈的時段。

機車族除了注意身體狀況，適時補充水份也相當重要，朱柏齡說，長途騎車的民眾務必自帶開水，天氣愈熱、水份得補充愈多，建議每10至20分鐘喝200至300毫升，要是飲水量大也應適時補充含電解質的運動飲料，避免引起低血鈉症。

若要長途騎車，則建議在路線中規劃「冷卻站」，建議每騎1、2小時的車就要找個有冷氣的便利商店休息，讓身體冷卻、降溫。

此外，可以選擇透氣的防曬衣物，千萬別為了防曬全身包得密不透風，也可以穿件涼感背心，穿之前先放進冰箱冷卻一下，有助維持身體的涼爽感。

機車族防曬中暑

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