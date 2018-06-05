彭啟明：近海南島的熱低壓 成颱機會明顯降低

2018-06-05 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



彭啟明說，目前靠近海南島的熱帶性低氣壓，雖然周六就被日本氣象廳預警可能有成為颱風機會，但到現在為止，仍緩慢持續的北上，強度也消消長長當中，目前來看，已經相當接近海南島，要發展成為颱風的機會也明顯降低，大概還是維持是一個低壓系統，但預期未來將會在這區域滯留一段時間，可能到周五後隨著整個大系統東移。圖／翻攝自氣象局網站 分享 facebook 昨天的天氣明顯轉變，午後雷陣雨發展的區域明顯增加，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天是北部山區、東半部及南部靠山區，和過去已經不大相同了，這種午後雷陣雨，短短幾個小時，可以下超過100毫米，在高雄屏東到花蓮都有這樣的最大數值出現，不過通常是集中某區域，多數則只有20-70毫米，這對紓解旱象不能說沒有幫助，但還是要集中大面積，而且要落在集水區，類似梅雨鋒面大範圍或是颱風連續下個兩三天才會較有幫助。

他說，現階段真的很需要一個颱風接近，尤其在可以宣告梅雨不來後，這對台灣的乾旱的壓力頗大。

彭啟明指出，預計這周的天氣都很類似，北部都會還是有超過35度的機會，各地都還是偏熱，午後熱對流的面積會稍微擴大一些，但還不是很全面性的，提醒午後的活動遇到雷陣雨務必要能避就避，每年都會有許多件雷擊意外事件發生。

颱風何時會來？彭啟明說，目前靠近海南島的熱帶性低氣壓，雖然上周六就被日本氣象廳預警可能有成為颱風機會，但到現在為止，仍緩慢持續的北上，強度也消消長長當中，目前來看，已經相當接近海南島，要發展成為颱風的機會也明顯降低，大概還是維持是一個低壓系統，但預期未來將會在這區域滯留一段時間，可能到周五後隨著整個大系統東移。而菲律賓兩個低壓，距離相當近，目前仍在整合當中，未來兩三天有機會合而為一，有發展成為熱帶性低氣壓的趨勢，是否成為颱風仍有待觀察。

未來兩周的天氣基本盤就是典型夏季天氣，彭啟明說，而且水氣稍多一些，午後雷陣雨將明顯增多，是否會有低壓系統接近或是擦邊球，就有待後續的變化，目前整個低壓帶內，導引氣流不明顯，仍在持續變化當中，有較高參考價值的預測時間縮短到兩三天，預期周日到下周，天氣可能不穩定性更高一些。這幾天白天，不下雨的地方，要留意可能白天到下午臭氧濃度偏高，敏感族群稍留意。