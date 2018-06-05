高溫上看36度 吳德榮：南海熱帶低壓強度發展慢

2018-06-05 06:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣酷熱，除了用電量屢創新高，因熱傷害就醫的人數也愈來愈多。根據衛福部統計，今年截至5月30日共有419人次因熱傷害就醫，已創下4年同期新高，街上的行人面對豔陽不是拿傘就是用手擋一下炙熱的陽光。記者邱德祥／攝影 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，南海的熱帶低壓由於大氣環境垂直風切大，海洋熱含量(OHC)不高，再加上受到鄰近陸地(越南、海南島、廣東)的限制，故強度發展很慢，何時能達到颱風的強度？很有問題。

他說，其未來的動向，中央氣象局、日美皆認為將偏北緩慢移動，各國模式大都模擬未來3至5天都在海南島、廣東一帶打轉。未來路徑有很大的不確定性，但不該忽視的是，其中有一部分系集成員，向東經過廣東海面，並有10至20%的機率通過巴士海峽至一帶。由於機率還不高，不應過早臆測其對台影響程度，因為還很多有無法確定的變數，包括其能否達颱風強度？結構大小為何？與台灣相對距離又如何？況且為模式6、7天後的模擬，會再繼續續調整，應持續觀察。

吳德榮表示，今、明兩天暖氣團逐漸增強，東半部及山區午後對流胞發展，仍存在發生小範圍強降水的機率，北部局部地區午後有雷陣雨，中南部鄰近山區亦有機率。東半部氣溫升，西半部晴朗炎熱，氣溫約在34至36度；各地紫外線強，應注意防曬。周四至周六暖氣團影響，氣溫再升至35、36度左右，晴朗炎熱，紫外線強，午後有局部雷陣雨，主要在山區，部分平地受影響。周日之後的天氣，與熱帶系統之動向有關，有不確定性，尚待觀察。

中央氣象局說，今天至周四南部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；今天清晨中部地區亦有局部短暫陣雨。