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心酸！在偏鄉的他一天只靠學校午餐一餐

2018-06-04 23:00聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

「學校午餐對其他小孩來說，就是一份理所當然的午餐，但對這孩子來說，是一天中唯一吃到的東西。」嘉義阿里山上達邦國小里佳分校老師汪瑪麗，說起分校5年級唯一的學生「小賢」，眼睛裡忍不住泛起淚光，她說，每次想到孩子的生活條件是這樣，就覺得於心不忍，「好想哭」。

在嘉義阿里山達邦國小里佳分校師生共有16人，汪瑪麗說，只有小賢是個特別的孩子，他也最需要學校午餐，因為除了學校午餐以外，他幾乎沒有東西吃。

汪瑪麗說，小賢並非低收入戶，並不在國家社會福利的保護傘下，學費、學校午餐餐費都是老師們張羅，或找民間團體募款支助，平時，他就幫小賢多準備一份早餐，老師們也會帶些餅乾、罐頭、乾糧、麵條、泡麵，微波加熱的料理包，放在教室裡讓小賢需要時帶回家吃，至少不會餓肚子。

寒暑假時，學校沒有午餐，老師們心疼小賢，要求他也到學校來，跟值班老師在一起，至少到中午，老師可以煮午餐，讓他好好的吃一餐；校長到分校巡視，知道學校老師學生的特殊狀況，校長大為感動，也會主動為老師多帶點食材，甚至自掏腰包位老師學生加菜。

小賢有爸媽，媽媽有三段婚姻，在每段婚姻中都有孩子，一有錢就離開，錢花光了才又回來，常常都不在家；爸爸常常喝醉酒，對於小賢幾乎溺愛，從不讓他動手做任何事，甚至連學校出作業，都不讓小賢做，長期下來，小賢失去了自理能力；小賢天真的說，他喜歡爸媽喝酒，「因為喝了酒他們就不會打架，會早點睡」，他也說，當爸媽吵架打架時，他都一個人躲在房間裡，他害怕一個人。

汪瑪麗表示，她在小賢4年級時成為他的老師，小賢智力沒有問題，但情緒管理很有問題，稍不滿意、遇到困難，脾氣一來就大吼大叫，摔東西、撞東西，對學習有很大的挫折感。

她發現，小賢是個非常需要照顧與關愛的孩子，因為長期缺乏家庭的照顧、刺激與練習，已經10歲的小賢沒有基礎的生活技能，手部小肌肉缺乏訓練，能力甚至比幼稚園孩子還弱，不僅握筆寫字有困難，包括摺衣服、綁鞋帶不太行，就連洗澡，都是半年前才學會的。老師慢慢帶他到學校的浴室教他如何洗澡，才讓他從沒洗澡，到五天一次，三天一次，現在隔天洗一次，甚至開始會天天洗。

這學期，老師幫他募了一個電鍋，教小賢簡單煮白飯，他用不流暢的動作掏洗著白米，該放白米配多少水，顯得很隨意，多少但至少晚上還能搭配罐頭，或者把中午帶回家的的午餐食材再熱一熱，晚餐就有著落了，有外人拜訪，這個灰暗的鐵皮屋，難得有了人氣，小賢也難得露出笑臉。

汪瑪麗說，她知道政府在學校午餐推四章一Q，但是「真的離我們太遙遠了」，光從達邦國小再送食材到里佳來就還要再開半小時車程，路途遙遠、食材新鮮度都要考量，老師們要推廣都有問題，只能想到孩子夠不夠吃，有沒有吃飽，根本沒空思考，要到吃甚麼追溯與標章。

明年小賢就要畢業，他想到山下念軍校，不用學費還有零用錢，汪瑪麗卻非常擔心，她希望能盡可能在這一年把小賢教會，會自己照顧自己，能夠好好吃睡，否則孩子的未來，應該怎麼辦。

阿里山上的「小賢」，在老師的幫助下，學習生活自理。記者彭宣雅/攝影
阿里山上的「小賢」，在老師的幫助下，學習生活自理。記者彭宣雅/攝影
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婚姻阿里山募款

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