獨／國內190萬糖尿病患 不到二成完整追蹤

2018-06-04 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



醫師指出，我糖尿病友約190萬人，真正「持續追蹤」治療者只有30萬人。 圖／本報資料照片 分享 facebook 宜蘭縣愛胰協會榮譽理事長游能俊指出，糖尿病友最重要的是持續追蹤、衛教管理，降低視網膜、腎臟、心血管病變風險。但我糖尿病友約190萬人，真正「持續追蹤」治療者只有30萬人，占比不到二成。

為何出現這種狀況？台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，我國健保制度是支付看病過程，而非支付治療結果，只要醫師開藥檢查，不論治療結果就給相同支付。

陳亮恭說，對短期拚生死的疾病，這樣的支付不容易出問題，但對長期慢性狀況，就容易掛一漏萬，因個案管理、健康促進、生活習慣調整等非藥物治療部分的健康行為，均難納健保支付，最後整體又走向支付開藥與檢驗。

游能俊說，糖尿病計畫就是如此，醫療院所要配置衛教師、營養師、個管師人力，但支付低，投入和酬勞不成比率，僅400多家診所加入計畫。

游能俊說，病友要學管理飲食及生活模式，就要有人去教，不可能全交給醫師。他手上就有4500位病人，若是少掉三分之一的衛教管理人力，「我一定也做不好。」

健保署長李伯璋表示，他知道健保支付不合理，就難有誘因，但醫療機構照顧的病友有多有少，支付也要合理分配。為鼓勵醫療院所加入糖尿病計畫，只要照顧病友達一定人數，會予以獎勵，並給個案管理師的人力聘僱津貼。

游能俊也建議，病友資料幾乎已雲端建檔，盼健保署監控，當看到病友未規則領藥，就把訊息提供給醫療單位，同時發訊息提醒病友。

此外，醫學定義空腹血糖值介於100到125、糖化血色素值介於5.7到6.4，屬糖尿病前期。醫學證實及早做生活運動管理，可預防落入糖尿病。游能俊說，美國今年就將糖尿病前期非藥物治療納健保，我也可參考。