獨／最新刺胳針醫療排行公布 衛福部：排名值得參考

2018-06-04 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



「刺胳針（The Lancet）」公布全球195國最新健康照顧可近性與品質評估結果排名，我排名第34。雖我國有專家質疑評量不客觀，但衛福部表示，世界衛生組織（ＷＨＯ）認可這份報告，仍有參考及檢討價值。

衛福部國合組技監許明暉指出，ＷＨＯ剛在世界衛生大會（ＷＨＡ）期間，和執行該評比的美國華盛頓大學簽署備忘錄，擬整合二組織的全球數據與知識，也代表認可此全球評比結果。

台灣腎臟醫學會認為評比量尺有誤，我對慢性腎臟病照護成績其實很好。許明暉認為，台灣雖在評比分數中不盡完美，但也提供了我國檢討與努力目標，仍有參考價值，不過未來會再多提供正確的衛生統計資料給華盛頓大學更新。

健保署長李伯璋也說，我慢性腎病照護分數低，可知過去健保策略使洗腎病人無法脫離洗腎狀態，這方向是有問題的，應想盡辦法提升腎臟移植的機會，「為了病人，我們要用心改變。」

值得注意的是，這次評比排行榜中，台灣首次被加註「中國省份（Province of China）」。許明暉表示，將會行文向刺胳針表達名稱使用方式錯誤，請求更正。