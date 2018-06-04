獨／最新全球刺胳針醫療排行公布 今年比去年45名進步

2018-06-04 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



知名醫學期刊「刺胳針（The Lancet）」公布2016年全球健康照顧可近性與品質評估結果，台灣排名第34名，比前年度第45名進步，卻仍輸亞洲國家的日本、南韓及新加坡。拉低分數「凶手」，就是糖尿病和慢性腎病。專家直言，慢性病照護不提升，家庭及健保只會付出更大代價。

本報去年獨家報導，我向來以全民健保帶來的就醫可近性高而自豪，但2015年全球評比排名僅45名，因排名不好看、面子掛不住，國家衛生研究院曾為此召開研討會，台灣腎臟醫學會也為洗刷汙名，撰文投稿至刺胳針平反。

刺胳針日前發表最新的2016年評比結果，台灣總分85，比前一年進步7分，在全球195個國家排名第34。

檢視單項評分，我有7項達100百分滿分，包括上呼吸道感染、白喉、破傷風、婦產疾病、白血病、慢性呼吸道及疝氣疾病照護。但糖尿病僅60分，慢性腎病也僅55分，比前一年度各進步2分和5分。

宜蘭縣愛胰協會榮譽理事長游能俊表示，該評比指標是以「全球疾病負荷率」（ＧＢＤ）為依據，針對糖尿病患者，是統計各國50歲以下死亡率。他曾檢視全台糖尿病死亡人數之年齡，45歲以下約600人。

「數字令人意外，是因為我糖尿病照護品質嚴重不均。」游能俊說，從每年台灣健保品質公開網及各縣市死亡率統計可知，不論是定期檢查、加入糖尿病方案比率、妥善的三高控制率等，各醫療院所執行率參差不齊。

游能俊說，健保署日前擬取消領慢性病連續處方箋患者不用付藥品部分負擔之優惠，「但我反對」，雖不浪費藥品，卻可能使原本規則就醫的慢性病人省小錢不拿藥，導致疾病惡化、併發症提前，反產生更多浪費。