高市日本腦炎群聚疫情未解 第3例現蹤

2018-06-04 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市衛生局4日發布今年第3例日本腦炎確定病例，個案為住在林園區的30多歲男性上班族，5月27日出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，31日至地區醫院急診收治住院，6月1日經醫院通報疑似日本腦炎，仍住院治療中，所幸意識清楚、已退燒，生命徵象穩定。

衛生局說，這已是高市12天來出現第3例日本腦炎確診個案，目前林園區內還有2例疑似個案待確認，疫情嚴重度為20年來首見。

衛生局疫調發現，該個案與5月24日本市首例確診個案住家距離僅400公尺，與驗出病毒蚊的豬舍距離900公尺，研判屬同一波群聚疫情，即日起將在疫情發生地周邊中厝、王公、廣應、溪州、潭頭等5里設置日本腦炎疫苗接種站，包括年滿1歲3個月的幼兒、養豬畜牧場工作人員及林園區50歲以上民眾，均符合公費疫苗施打資格。

衛生局說，疫苗接種站施打時段上午9點到11點、下午2點30分到4點30分、夜間5點30分至7點30分。林園及大寮衛生所6月6日起將恢復原看診時段，民眾可到衛生所掛號接種，開放期程至2萬劑疫苗用罄為止，目前已接種7284人。

衛生局表示，防疫人員在個案美日活動地點、住家周邊2公里範圍內的豬舍，進行三斑家蚊捕蚊監測，5月23日至6月2日共捕獲約9萬多隻，經逐戶疫調2764戶共1萬2802人，並未出現疑似症狀。農業局動保處也針對豬隻展開疫苗施打。