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基輔國家芭蕾舞團 頂尖舞星抵台

2018-06-04 17:13中央社 台北4日電

有150年歷史的烏克蘭大劇院基輔國家芭蕾舞團，今天舉行團員抵台記者會。男女首席舞者身著華服亮相，預告6日起於台北國家戲劇院經典呈現「天鵝湖」和「睡美人」全本三幕舞劇。

芭蕾是音樂、舞蹈、編劇、服裝、舞台和布景等藝術的集大成表現，這次首度訪台的烏克蘭大劇院基輔國家芭蕾舞團演出全本芭蕾舞劇，搭配管弦樂團現場演出，挑戰和藝術要求極高。

主辦單位牛耳藝術說明，基輔國家芭蕾舞團團員達160多人，這次抵台共72人陣容，週三（6日）起將在台北國家戲劇院登場，由烏克蘭大劇院首席指揮密克拉．迪亞杜拉（Mykola Diadiura）與NSO國家交響樂團與基輔國家芭蕾舞團共同合作，演出芭蕾經典舞劇。

牛耳藝術表示，首度訪台演出「天鵝湖」與「睡美人」的烏克蘭大劇院基輔國家芭蕾舞團，以保持優秀演藝傳統、精湛準確與無懈可擊的技巧，以及華麗場景服飾著稱，至今已為超過1400萬觀眾獻技。「這次舞劇的全套舞台布景服裝道具一次到位，是難能可貴的大型製作」。

基輔國家芭蕾舞團藝術總監安妮可‧倫赫維什維利（Aniko Rekhviashvili）說，初訪台灣希望能將最完美的「天鵝湖」和「睡美人」呈現給觀眾，舞團在多個天鵝湖版本中精挑細選，又特別海運劇院中最好的布景版本。她形容「天鵝湖」是芭蕾舞劇中的珍珠，希望藉此機會能讓台灣觀眾欣賞到烏克蘭最美的芭蕾舞。

舞團烏克蘭交響樂團

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