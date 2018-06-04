親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

不斷更新／F-16飛官搜救中 已找到燒灼肩章和機尾部分殘骸

傘兵爸臉書感性留言 透露秦良丰試開口說「爸媽抱我」

台美合辦空氣品質研討會 10國代表來台

2018-06-04 17:13中央社 台北4日電

環保署與美國環保署合作舉辦「空氣品質管制策略研討會」，共計有10個國家派員來台。環保署說，希望此次研討會能成為區域合作契機，未來進一步推動新南向空氣品質管理平台。

配合新南向政策，行政院環境保護署於美國環保署今天起在台灣大學霖澤館國際會議廳，合作辦理為期3天的「空氣品質管制策略研討會」，邀請日本、尼泊爾、印尼、印度、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、孟加拉、蒙古等10國出席，約有30名政府官員來台交流空氣污染管制經驗。

環保署表示，此次研討會主軸特別聚焦東南亞國家較感興趣且具有相同背景的議題，像是針對執行空氣污染改善各項工程經費來源、露天燃燒與餐飲業油煙管制、國內工廠污染防治設備等進行經驗分享交流，也安排實地參觀、同步展示國內電動機車、電動書館運輸車、污染防治設備等。

印尼雅加達副省長奧斯華（Oswar MuadzinMungkasa）指出，雅加達人口高達1200萬，空氣污染是嚴重問題，看到台灣的空污管制計畫，希望可以向台灣學習、讓雅加達同樣有這樣好的管制方式。

環保署長李應元指出，雖然此次研討會非強制性，但空氣污染議題對各國影響重大，不論是工業化國家或是加速工業化的國家都面臨相同空污問題，共同目標就是希望能改善空氣品質，希望能與鄰近國家一同努力。

此次研討會鄰近有10個國家參與，但卻沒有中國及韓國，李應元表示，這是一個自願性的研討會，中國的制度可以「一聲令下」就強制管制空氣品質，但這樣激烈的手段台灣比較難達成，若未來在其他方面可加強合作，「我們也樂見」。

環保署空氣品質管理及噪音管制處處長蔡鴻德則指出，台灣與中國大陸在空氣品質上仍有學術界的交流，今年就會有同位素分析採樣等合作計畫，韓國則是因有其他行程而無法出席。

空氣品質空污

相關新聞

重返144年前日軍滅村路 原民血淚歷史難以想像

2018-06-04 16:19

曾文水庫蓄水率跌至3.4%！今順利完成一期稻作供灌

2018-06-04 15:13

旅客出發延誤改機票 立榮竟連回程機票都取消

2018-06-04 13:30

又見菜英文！「花蓮」車站變「黃蓮」

2018-06-04 13:19

影／飛彈襲擊通信大樓悶燒 萬安演習超逼真！

2018-06-04 16:48

影／北市萬安演習 演練中華電信遭飛彈攻擊迅速滅火修復

2018-06-04 16:09

天熱來一杯手搖飲！食科博士解析配料四大常見問題

2018-06-04 15:45

80萬元徵創意 國家風景區更友善行動不便者

2018-06-04 14:35

搶救香蕉 中油再出手 義美喊加購

2018-06-04 14:31

離島航線補貼暴增 愈補洞愈大？

2018-06-04 14:31

7-11首創開健身房！採單次計費、第1小時100元

2018-06-04 14:24

專家：產銷政策缺乏長遠規畫 過度護農

2018-06-04 14:22

搶救香蕉 農委會再加碼 盼回升至12-18元

2018-06-04 14:20

出門帶著行充讓包包很重？共享充電解決兩大問題

2018-06-04 14:12

領務局業務量大 有專門小組識破冒牌貨

2018-06-04 14:07

跑友樂捐排汗賽衣 目標1年1萬件

2018-06-04 14:07

辦護照1年最旺的是5.1這天

2018-06-04 14:05

照片不像 辦護照卡關最多

2018-06-04 14:04

北部萬安演習 公車直接停專用道被趕

2018-06-04 13:53

兩熱帶性低氣壓 周五前不影響台灣

2018-06-04 13:42

香蕉收購價低 農委會盼一週後價格回穩

2018-06-04 13:34

結婚7年求子不成 中西醫齊治終獲三胞胎

2018-06-04 13:34

台南能不能解除大旱 就看這一次天氣的變化了

2018-06-04 13:24

航港局提醒台船小心 陸航太活動「海面以上無限高」

2018-06-04 13:10

易飛網調查 親子自助是趨勢、首選遊樂園

2018-06-04 12:41

影／女立委保持膚質與身材 每天靠這一杯「綠拿鐵」

2018-06-04 12:39

高溫又回來了 大台北、嘉義近中午達36度

2018-06-04 12:24

又推又頂！一張故障車過馬路照片看到台灣最美風景

2018-06-04 12:16

自駕車行嗎？王義川：台灣機車太多了 會一直「該」

2018-06-04 12:12

阿聯酋航空推端午節優惠 歐洲經濟艙未稅最低7千有找

2018-06-04 11:54

萬安演習 藍委給你蔣萬安

2018-06-04 11:51

香蕉價格Hold不住！農委會今加碼推產銷措施

2018-06-04 11:35

離島航線虧損補貼暴增 民航局：引進新機成本增

2018-06-04 11:34

為三鐵、警消加油！台中樂園憑證購票200元有找

2018-06-04 11:11

影╱國定民俗「西港香」燒王船 清朝官服官帽吸睛

2018-06-04 10:55

八種健保卡NG照示範看這裡...無照換卡之亂 健保署說話

2018-06-04 10:45

思覺失調症不是你想的那樣！衛教動畫一看就懂

2018-06-04 10:38

香蕉產銷失衡無限地獄輪迴 他分析是這三個原因

2018-06-04 10:11

下午萬安演習 高鐵北部5站正常作業

2018-06-04 10:01
看更多

熱門文章

颱風會來嗎？氣象局一張圖分析未來趨勢

2018-06-03 19:36

萬安演習人車不避罰15萬 北市這兩棟樓首度選為演習地點

2018-06-04 00:27

4日北部萬安演習人車管制 違者最高罰15萬元

2018-06-03 20:17

北台7縣市下午一點半快躲室內 萬安登場外出最高罰15萬元

2018-06-04 08:22

Costco靠4個小秘訣 讓顧客越逛買越多

2018-06-04 10:33

萬安41號演習 明天起至7日實施

2018-06-03 19:52

7-11首創開健身房！採單次計費、第1小時100元

2018-06-04 14:24

盼解渴！氣象局：成颱有變數 但一定帶來水氣

2018-06-04 09:40

下午萬安演習 高鐵北部5站正常作業

2018-06-04 10:01

背著多年男友偷相親 她選擇了有錢想婚男

2018-06-04 13:20

香蕉產銷失衡無限地獄輪迴 他分析是這三個原因

2018-06-04 10:11

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官運 獅子遇夢幻桃花

2018-06-04 07:40

影／艾維尼颱風將形成？氣象局：需再觀察

2018-06-03 18:18

本周全台有降雨情形！這一兩天有發展颱風的趨勢

2018-06-04 04:56

萬安演習 藍委給你蔣萬安

2018-06-04 11:51

影╱國定民俗「西港香」燒王船 清朝官服官帽吸睛

2018-06-04 10:55

低氣壓若成颱是否影響台灣？氣象局：有變數

2018-06-04 08:02

八種健保卡NG照示範看這裡...無照換卡之亂 健保署說話

2018-06-04 10:45

12歲小男孩出書被亞馬遜出版相中 外公很驕傲

2018-06-03 17:50

又見菜英文！「花蓮」車站變「黃蓮」

2018-06-04 13:19

真的超準！網友公認的牡羊座十大特質

2018-06-04 10:47

今日星座運勢／天蠍 整理辦公室 有利新事物開展

2018-06-04 00:00

影／女立委保持膚質與身材 每天靠這一杯「綠拿鐵」

2018-06-04 12:39

影／台灣農民真厲害！科技管理種高品質萵苣

2018-06-04 09:20

專題／山東清晨採玫瑰 飲入千年馥郁芬芳

2018-06-03 19:13

明起各地降雨增 水情稍解渴

2018-06-04 00:17

自駕車行嗎？王義川：台灣機車太多了 會一直「該」

2018-06-04 12:12

為何南海熱帶低壓發展比預測慢 吳德榮告訴你

2018-06-04 09:16

又推又頂！一張故障車過馬路照片看到台灣最美風景

2018-06-04 12:16

阿聯酋航空推端午節優惠 歐洲經濟艙未稅最低7千有找

2018-06-04 11:54

誤食80多個塑膠袋 領航鯨命喪泰國南部

2018-06-04 15:41

下班注意！7縣市豪大雨特報

2018-06-04 17:03

旅客出發延誤改機票 立榮竟連回程機票都取消

2018-06-04 13:30

銀髮族快秀證件！王朝大酒店午餐吃到飽現省200元

2018-06-04 12:10

結婚7年求子不成 中西醫齊治終獲三胞胎

2018-06-04 13:34

夏日美人必吃！正宗「楊枝甘露」這裡吃 還有台灣限定

2018-06-03 14:00

她們的世界／余素芳，沉浸蟲蟲世界

2018-06-04 06:00

「捐好、好捐」鼓勵跑友捐排汗賽衣 目標1年1萬件

2018-06-04 07:46

曾文水庫蓄水率跌至3.4%！今順利完成一期稻作供灌

2018-06-04 15:13

脊椎痛到不能走 術後重獲新生

2018-06-03 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top