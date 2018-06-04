挽救生命 基層醫師加入自殺防治行列

2018-06-04 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



為挽救生命，北市府自殺防治中心與中華民國基層醫療協會合作，今上午由台北市長柯文哲授證，為兩千多名基層醫師宣誓加入北市自殺防治的行列。柯文哲認為基層醫師的社區醫療網結合傳統張老師專線，可以主動、被動兩種方式並行，讓自殺防治網在阻止自殺、挽救生命上更有效率。

柯文哲表示，105年北市的自殺死亡率，每10萬人為11.4人，105年全台灣自殺死亡率則是每10萬人為16人，以人口比例來計算，北市在全國各縣市雖然算低，但近5年北市平均1年自殺死亡人數仍有300人。其中自殺死亡的人，50%在生前1個月曾看過醫生，有些是因為身體的症狀，比方說頭痛、睡不著，有些則是憂鬱症。

柯文哲表示，如果這些有自殺徵兆的人在看醫生時，被在地化與專業性的社區基層的醫師發現，並被通報到北市衛生局、社會局建構的自殺防治網，就可以將這些高危險自殺傾向的人找出來，讓他們不會自殺，因此應該要建立一個讓基層醫師能跟市府合作的制度。

柯文哲說，每年求助張老師專線的人持續在增加，從98年起自殺防制中心成立到現在，接過5萬2千多通電話的自殺諮詢，如果能夠結合基層醫師的主動偵查、了解，再加上傳統張老師專線，以主動、被動兩種方式都做，整個自殺防治網的運作會更有效率。