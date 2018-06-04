大學東協與南亞研究中心 逾半數師資「暫無」經驗?

2018-06-04 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



為配合政府新南向政策，中正大學於2015年成立「東協與南亞研究中心」，但是翻開中心網頁，掛了上百名師資，但超過半數師資的「東協/南亞相關經驗」都是「暫無」，遭酸是「暫無」中心。

有老師質疑，中正大學的「東協與南亞研究中心」，只是用既有教師人力成立的「假南向」中心，多數師資完全跟東南亞沒關係，甚至有老師的「東協/南亞相關經驗」是「參加過東南亞研討會」、「指導過東南亞學生」和「拜訪越南司法部官員」，實在太誇張。

中正大學東協與南亞研究中心主任鄭津津表示，這是校內的研究中心，成員都是學校本來的老師，有興趣者就會加入，沒有聘任何人。之所以會在網站上有「經驗」一欄，是希望提供外部單位，若是想請中心的老師進行產學合作、學術演講時，有個參考依據，因此希望在網站上提供越清楚的資訊越好，「是一個人力資料庫的平台。」

鄭津津指出，該中心是自給自足，沒有國家編列預算協助他們，要活下去得靠自己募款和申請計畫。她強調，很多老師雖然「暫無」相關經驗，但其實都在累積能量。

越南新住民二代、台師大華語教學系碩士班學生蔡宇傑表示，有些大學只是把校內其他編制內老師放到東南亞中心的師資中，不願意聘專任教師，「導致真的有能力和有志從事東南亞教育的人，無法進入體制內從事東南亞語言教育。」

蔡宇傑說，政府應該盡速建立人力資料庫的整合，彙整出台灣現在有多少東南亞專業人才？有多少東南亞學系畢業的學生？可以如何跟新南向政策結合？他2012年就跟移民署、勞動部、教育部都討論過，但政府至今卻什麼都沒有做。他建議政府成立一個專責東南亞事務的委員會，就像僑委會、陸委會一樣，而不是像現在這樣，「好像什麼部會都跟東南亞有關，但卻什麼都沒有做。」

「政府的新南向經費花到哪裡了？」新住民二代、逢甲大學助理教授何景榮說，一些大專院校為了迎合新南向，一直掛牌成立以「新南向」為名的中心，但師資卻不是東南亞/南亞背景。政府與其花錢，讓十幾個學校成立掛名的東南亞研究中心，不如好好成立一個正式的東南亞語系。