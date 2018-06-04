高溫又回來了 大台北、嘉義近中午達36度

2018-06-04 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局表示，今日晴朗炎熱，大台北及嘉義地區在11時53分的時候已經出現36度的高溫。現正值上班族中午外出用餐的時間，要注意防曬、多補充水分並預防中暑。

氣象局說今天鋒面已遠離，各地天氣趨向穩定，氣溫持續回升。南部及東南部不定時有零星短暫雨，其他地區中午過後則可能有午後雷雨發展，下午部分地區可能出現較為明顯的雨勢。今天南沙島受熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有8至10級強陣風。