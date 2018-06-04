無照片健保卡換卡之亂 健保署說話了

2018-06-04 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



最近網路瘋傳「無照片健保卡強制換卡」，造成民眾瘋辦，是平日5倍，其中九成是父母幫孩子申辦，孩子上學就拿手機照申辦，結果照片不符規定，要求補件。健保署中區業務組澄清，強制換卡是網路謠言，「無照片的健保卡可繼續使用」，就醫時帶身分證明文件即可，換卡不必急於一時，若要換發，需製卡工本費200元。

健保署中區業務組說，健保署中區業務組一樓的聯合服務中心平日一天的受理人數約200人，5月底因網路謠言「無照片健保卡強制換卡」、「6月1日後不能用生活照」等，申辦人數每日破千人，網路使用APP換卡人數平日也飆破千人，詢問電話更是接到手軟。

健保署中區業務組指出，今年5月18日新規定，新申請或換發、補發健保卡者都要附照片，特殊狀況包括新生兒、顏面傷殘或插鼻管者等難以提供照片者，經健保署同意，可不附照片。持有無照片的健保卡還是可以繼續使用，就醫時帶身分證明文件，例如 身分證、駕照，14歲以下用戶口名簿。

健保署中區業務組科長阮琇茹說，申辦換卡者，九成是孩童，尤其是5月底，一樓的聯合服務中心都快變成托兒所，現場提供免費拍照服務，方便家長幫孩子換卡。不少父母是幫就讀國中小孩子換有照片的健保卡，但因為孩子要上學，直接拿手機裡存檔的生活照片申辦。