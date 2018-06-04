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無照片健保卡換卡之亂 健保署說話了

2018-06-04 10:45聯合報 記者趙容萱╱即時報導

最近網路瘋傳「無照片健保卡強制換卡」，造成民眾瘋辦，是平日5倍，其中九成是父母幫孩子申辦，孩子上學就拿手機照申辦，結果照片不符規定，要求補件。健保署中區業務組澄清，強制換卡是網路謠言，「無照片的健保卡可繼續使用」，就醫時帶身分證明文件即可，換卡不必急於一時，若要換發，需製卡工本費200元。

健保署中區業務組說，健保署中區業務組一樓的聯合服務中心平日一天的受理人數約200人，5月底因網路謠言「無照片健保卡強制換卡」、「6月1日後不能用生活照」等，申辦人數每日破千人，網路使用APP換卡人數平日也飆破千人，詢問電話更是接到手軟。

健保署中區業務組指出，今年5月18日新規定，新申請或換發、補發健保卡者都要附照片，特殊狀況包括新生兒、顏面傷殘或插鼻管者等難以提供照片者，經健保署同意，可不附照片。持有無照片的健保卡還是可以繼續使用，就醫時帶身分證明文件，例如 身分證、駕照，14歲以下用戶口名簿。

健保署中區業務組科長阮琇茹說，申辦換卡者，九成是孩童，尤其是5月底，一樓的聯合服務中心都快變成托兒所，現場提供免費拍照服務，方便家長幫孩子換卡。不少父母是幫就讀國中小孩子換有照片的健保卡，但因為孩子要上學，直接拿手機裡存檔的生活照片申辦。

阮琇茹指出，申辦健保卡的照片，需最近二吋半身，正面脫帽，不能戴有色眼鏡，五官清晰，表情自然不誇張，背景不能複雜，照片不能修改合成，足資辨識人貌。約有一成的申辦者照片不符規定被要求補照，例如戴貓耳朵頭飾、戴帽子、比YA，或在花海、彩色繽繽活動裡拍照，背景複雜。

健保署中區業務組聯合服務中心現場狀況。記者趙容萱／攝影
健保署中區業務組聯合服務中心現場狀況。記者趙容萱／攝影
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健保署中區業務組聯合服務中心現場狀況。記者趙容萱／攝影
健保署中區業務組聯合服務中心現場狀況。記者趙容萱／攝影
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健保署中區業務組聯合服務中心，現場提供申辦健保卡免費拍照服務。記者趙容萱／攝影
健保署中區業務組聯合服務中心，現場提供申辦健保卡免費拍照服務。記者趙容萱／攝影
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健保署中區業務組聯合服務中心，現場提供申辦健保卡免費拍照服務。記者趙容萱／攝影。
健保署中區業務組聯合服務中心，現場提供申辦健保卡免費拍照服務。記者趙容萱／攝影。
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健保署中區業務組發現，約一成的申辦者提供戴髮飾、合照、比YA等NG照，被要求重新...
健保署中區業務組發現，約一成的申辦者提供戴髮飾、合照、比YA等NG照，被要求重新補照片。圖／健保署中區業務組提供
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