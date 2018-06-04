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教東南亞語淪高級打工？ 新二代教師嘆無家歸

2018-06-04 10:43聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

政府推新南向，但大學裡關於東南亞語言相關教師，幾乎都是以兼任或專案的方式聘任，而不是專任教師。越南新住民二代、台師大華語教學系碩士班學生蔡宇傑，放棄年薪百萬的越南管理職工作，憑著使命留在台灣長期教越南語，但他感嘆雖然教學資歷多，但「何處都不是我家」。

難道教東南亞語言只是一種「高級打工」？蔡宇傑說，他曾同時身兼5個單位的越南語教師。但他感嘆，政府雖要推新南向，但不給教東南亞語的老師「專任員額」，導致多數東南亞語教師為了謀生存，同時在很多單位兼課，「沒有一個歸依」，通常是一年一聘或數年一聘，教學時數很長，又沒時間做研究。

「一旦所有優秀的人都離開了，那台灣剩下什麼？」蔡宇傑說，以一個會東南亞語言的台灣人而言，不管是不是新住民，會願意留在台灣從事語言推廣的真的很少，因為若是去泰國或越南的任何工作，薪資都比留在台灣好很多。他也曾被台商找去越南做年薪百萬的管理職工作，但他沒有去。他說，國際人才走向世界是好事，但他仍憑著熱血，留台教越南語。

蔡宇傑感慨，但政府卻沒有給這些在台灣教語言的老師一個好的教學環境。現在在大學裡面，教東南亞語言教師，都是以兼任或專案的方式聘任，而不是專任教師，無法直接被歸類在某個系所，甚至有教越南語的教師，所屬系所是台大日文系。

新住民二代、逢甲大學助理教授何景榮說，有些大學為了迎合新南向，一直掛牌成立跟新南向有關的中心，但師資卻沒有東南亞背景。政府與其花錢讓十幾個學校成立東南亞研究中心，卻只用校內既有、「沒有專業」的師資，或是聘兼任教師，也不聘有東南亞專業的專任教師。他質疑「如果政府真的覺得新南向重要，怎麼只找兼任教師來教？」不如好好成立一個正式的東南亞語系。

台灣泰國文化暨語言交流協會秘書長、暨南大學東南亞系博士候選人洪銘謙，曾同時兼過12個單位的泰語教師，包括學校和協會，目標是要成立泰語系。

「已對政府不抱任何期望」，洪銘謙說，政府講任何口號都是假的，「成立科系培養語言人才，才是真的。」全亞洲只要是「正常」的國家，都有泰語、印尼、越南系，但台灣什麼都沒有。政府應集中資源，在大學成立東南亞語系，而不是大家搶著做， 然後錢分光光，又不專業。

也曾被台商開高薪挖角的洪銘謙，選擇留在台灣，培育更多下一代。他說，現在泰國來台觀光客很多，有泰語能力的學生，帶團一天5千元，一次還可帶團4天。他的多數學生之前被台商挖走，現在幾乎全部轉職當導遊，誰還想要教語言？

越南新住民二代、台師大華語教學系碩士班學生蔡宇傑，放棄年薪百萬的越南管理職工作，...
越南新住民二代、台師大華語教學系碩士班學生蔡宇傑，放棄年薪百萬的越南管理職工作，憑著使命留在台灣長期教越南語，但他感嘆雖然教學資歷多，但「何處都不是我家」。圖／蔡宇傑提供
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