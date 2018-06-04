真的超準！網友公認的牡羊座十大特質

2018-06-04 10:47 聯合新聞網 網路溫度計提供



圖為牧羊座的彭于晏，闖蕩演藝圈多年，隨著年齡增長有種愈來愈做自己的淡然。 本報系資料照／記者屠惠剛攝影 分享 facebook

從星座來看個性或運勢一直以來都是信者恆信，不信者打死也不相信的話題，但不可否認星座依然是個受到網友歡迎的主題。不管是「今年會遇到真愛的星座排行」還是「最容易劈腿的星座排行」總是能成功吸引網友的目光，並在網路上造成討論與瘋傳。

說到牡羊座，不少星座老師在解析性格時都會提到熱情、衝動等形容詞，不過你可否想過，網友聽完這些解析，究竟是認為「好準！牡羊座真的都很XXX」還是「最好是！我身邊的牡羊朋友明明很OOO」呢？利用網路大數據與統計的觀點來看，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，提取網路討論串中的關鍵字，分析網友眼中的牡羊座呈現什麼模樣，結果和我們平常的印象會有什麼不同呢？

分享 facebook

「熱情」，與我們平時的印象並無太大差異，不過其它像是「有創意」、「愛自由」、「獨立」等，則是一般人平時比較不會想到的刻板印象。再進一步從「熱門關鍵字」來看這些結果，更可以繪製出這些特質最容易被凸顯場合的輪廓。

No.1 熱情

總是活潑開朗的牡羊，經常給人一種活力無限，對凡事都充滿熱情的積極態度，特別是面對自己感興趣的事物時，幾乎是只要想到就會馬上付諸行動。對於愛情也總是扮演主動的那一方，不會多想就付出自己高度的關心，因此只要遇到個性相合的人，往往一拍即合表現出天雷勾動地火的炙熱情感。但是若發現對方不理不睬，也會很快澆熄牡羊的熱情喔。

No.2 衝動

屬於火象星座的牡羊，衝動的個性就像無法避免的原罪一樣始終無法擺脫，率真且凡事不會想太多就去做的個性，也因此經常做出一些讓自己事後懊悔不已的衝動行為，容易為了一些不經大腦的話與人發生衝突。感情中在這種個性使然的影響之下，也容易脫口而出一些傷人的話，但這並非他們的本意，只是衝動的老毛病又犯了。

No.3 愛自由

喜歡無拘無束過日子的牡羊，不喜歡自己的生活受到外界的壓抑，天生就是一名自由追求者，越是想要控制他卻越容易得到反效果。感情的世界裡如同一般人一樣渴望愛情，卻又不希望因此被束縛，失去珍貴的自由，所以在愛情裡總是希望另一半可以給予空間，讓他們依然能夠偶爾享受一個人自由自在的生活。

受夠為別人而活，心測揭開你的內心

No.4 大膽

面對困難時絕對不會選擇退縮，源自於對自己的自信，牡羊就是這樣一個非常勇敢與大膽的星座。牡羊認為人生只有一次，抱持著畏縮或者優柔寡斷的情緒都是浪費時間，還不如放手一搏的勇敢嘗試，這樣的個性也經常讓他們成為職場中天生的領導者，帶領大家勇往直前。在感情中也習慣坦率真誠的表現方式，因此越是直接的表達方式越能受到他們的青睞。

No.5 單純

牡羊是一個很單純天真的人，特別是在面對朋友時，如果你在他心中留下的第一印象是熱情，甚至是主動向遇到困難的牡羊伸出援手，牡羊就會在心中認定你是一個可以信任的好人。不少人認為牡羊的個性就像孩子一樣，平時相處的過程中只要稍微對他好，在牡羊心中的地位就可以大大的提升。

分析完牡羊座常見的十大特徵之後，另一個網路上歷久不衰的熱門話題，正是常常令陷於愛情中的人苦惱的速配程度，到底在感情中與牡羊最般配的星座是誰呢？因此以相同的方式，提取網路上討論牡羊座與特定星座的聲量，統計哪一組搭配出現的次數最多，藉此來看大部分的網友心中，誰才是牡羊命中注定的完美情人。

分享 facebook

結果從圖中可以發現，普遍認為與牡羊最配的射手僅排在第四名，冠軍是許多人都猜不到的金牛座，原因為看似個性相當不同的兩人其實剛好互補；而最不適合的星座是天蠍，與多數占星學分析出的結果不謀而合。（他到底喜不喜歡我？愛情占卜大特蒐）

No.1 牡羊金牛

總是熱情如火，想到什麼就做什麼的牡羊，與相對被動保守，做事不疾不徐的金牛，在許多人心中反而認為性格剛好能夠互補，成為最為般配的組合！只要能夠瞭解彼此的優缺點，凡事不以自己的標準來要求對方，相處上都不會以什麼太大的問題，唯一要特別注意，對事情同樣堅持執著的兩人，若遇到意見不合的情況時，記得多加溝通或是選擇先退一步站在對方的角度思考，才不會總是為許多小事爭吵。

No.2 牡羊雙子

對於凡事都充滿好奇心的牡羊與雙子來說，兩人只要在一起永遠不怕生活一成不變，因為總有一方會替彼此平淡無奇的生活找到新鮮事，常常會有聊不完的話題。個性上變化多端的雙子，剛好激起牡羊一顆喜好挑戰的心，加上兩人都是敢說敢做的理想主義者，很容易在無形中被對方相似的特質給吸引住，甚至把對方當作自己學習的對象，與其說是情人，不如說更像是互相扶持的好戰友。

No.3 牡羊雙魚

身為12星座之首的牡羊遇上排在尾端的雙魚，兩人的個性就像星座上的距離一樣，一個是火一個是水，截然不同，但這樣迥異的性格並沒有替彼此帶來爭吵，反而成了最好的互補搭配。牡羊剛好能夠容忍雙魚的多愁善感與天馬行空的想法，雙魚也能接受牡羊沒耐心又常常衝動的缺點，兩個人相處起來不至於有什麼大問題，但也不會激起過多火花，是網友心中感到奇怪卻又莫名適合的搭配。

當然，不管是從占星學的角度來分析12星座，還是透過大數據提取網友的意見，以統計學的方式整理出的星座特質，還是適合作為一種參考就好而不要過度依賴。這次以網路上多數網友的言論描繪出的星座輪廓，可以發現一些與傳統占星學不同的看法，快在下方留言你還想知道哪一個星座的大數據解析，我們下次見囉！

精采原文詳見：

用數據解析牡羊座個性！最適合成為羊兒戀人的不是射手而是他

【更多精采報導，請上《DailyView 網路溫度計官網：http://dailyview.tw》；《DailyView 網路溫度計粉絲團www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年05月26日至2018年05月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『牡羊座』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」