為何南海熱帶低壓發展比預測慢 吳德榮告訴你

2018-06-04 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



第4號颱風「艾維尼」尚未生成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，世界上所有作業化的全球模式都無法直接模擬積雲發展的過程，也就是說模式沒有能力可準確預測颱風於何時生成。所以2日多國預測在南海的熱帶低壓3日會發展成颱風，結果未如預期，不足為奇。

吳德榮說，前天日本地區中心（RSMC）、美軍聯合警報中心（JTWC）及中央氣象局（CWB）皆認為在南海的熱帶低壓，將於昨天發展成颱風：遲至今晨2時的資料顯示，並未如預期發展。

他說，由於科學理論的限制，各國作業中心參考有類似誤差的模式模擬，做岀相似的研判，實不足為奇。不過，既然已瞭解模擬有不確定性，預測生成時間，也應多保留一些不確定性，才能避免類似情形。

吳德榮指出，3日20時歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天至周三微弱滯留鋒減弱東移，東半部及山區偶有對流胞發展，仍存在發生小範圍強降水的機率，北部平地有時也受影響，有零星短暫陣雨的機率，中南部平地降雨機率較低。

北台灣、東半部氣溫升，中南部仍悶熱，西半部氣溫回升至33至35度，周四、五再回升至35、36度左右，天氣漸熱，午後有局部雷陣雨，主要在山區，部分平地受影響。

周五之後的天氣，變數較多。吳德榮說，最新ECMW系集模式51次模擬，顯示南海的熱帶系統能倖存穿過巴士海峽約僅剩10至20%的機率，此熱帶系統的未來一直受到鄰近陸地（越南、海南島、廣東）的限制，最後能不能重新回到海上，強度的發展都充滿不確定性。