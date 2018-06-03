天旱缺水 沿海農田龜裂稻作枯萎農民憂損失重

2018-06-03 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



梅雨遲遲不來，桃園市大園、觀音、新屋沿海地區農田缺水嚴重，許多農田相繼出現龜裂，不少水利埤塘無水乾涸，一期稻作出現枯萎，農民叫苦不已，受乾旱影響損失的大園、觀音、新屋區估計至少2、3000公頃，沿海農民今天下午說，老天不下雨，溪水也乾了，稻作甚至結白穗，今年收成會很慘，建議比照天然災害補助。

梅雨遲遲不來，桃園市大園、觀音、新屋沿海地區農田缺水嚴重，許多農田出現龜裂，水利池灌圳無水乾涸，一期稻作枯萎（見圖），農民損失慘重。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

桃園市農業局表示，全桃園一期稻作農田約1.3萬公頃，初步了解大園、觀音、新屋沿海地區農田2、3000公頃，因屬灌溉水圳末端，造成沿海地區農田缺水較嚴重，明天將派員調查一期稻作受損面積，依規定受災面積在百分之五以上，將研議災害補助。

雨勢至今不來，梅雨遲到，大園、觀音、新屋沿海地區農田缺水嚴重，水利埤塘見底，一期稻作農田龜裂，野溪、水利圳溝沒水，許多農民自備抽水機搶水，桃園農田水利會莊姓小組長說，一期稻作需要水

時卻缺水，大圳十天供水三天，很多水利池無水可放，大約100公頃農田受缺水之苦。

觀音冠軍米梁姓農民指出，農民靠天吃飯，長期沒下雨，石門水庫沒水，池塘缺水，一期稻作結穗期沒水灌溉會結白穗，收成受損，尤其觀音靠海地區農田缺水最嚴重，農民擔心。