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原鄉青年返鄉工讀 原民會提供500名額

2018-06-03 15:03中央社 台北3日電

原民會推動「107年原YOUNG青年返鄉工讀體驗計畫」，今年一共提供全國500個工讀名額，讓原鄉青年不僅可透過工讀增加工作經驗，也可提前規劃職涯發展。

原住民族青年返鄉體驗工讀計畫」從民國103年至106年止，一共補助各地方政府包含公私部門273個用人單位，此計畫不僅讓青年利用暑期工讀賺取學費及生活費，也讓青年能參與部落服務及體驗職場生活、促進青年職涯探索，合計有1216名青年受惠。

原住民族委員會表示，各縣市政府6月將開始甄選工讀人員，並依青年專長、適才適性分發至各原住民族事務行政機關、社區產業、社會福利服務與其他社會公益等單位服務，提供為期2個月的工讀時間，青年工讀每月可領取新台幣2萬2650元工讀薪資。

原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）透過新聞稿指出，今年此計畫職缺也將開放讓原住民族地區鄉（鎮、市、區）衛生所、原住民族家庭服務中心、原住民族部落文化健康站提報職缺，希望這些單位提出職缺後，能讓衛生醫療暨保健、長期照護、社會工作等原住民青年人才能回鄉服務，藉由返鄉體驗讓青年未來能返鄉就業、活絡部落。

原民會指出，將於原民會網站及「JOB-原住民族人力資源網」公告相關工讀單位與報名資訊，歡迎原住民大專青年踴躍報名。

原住民職涯衛生所

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