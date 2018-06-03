颱風襲台？氣象局：還太早

2018-06-03 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



氣象局表示，現在颱風還未生成，是否影響台灣，還無法判斷。報系資料照 分享 facebook 今明兩天各地高溫約32到35度左右，雨量方面，受鋒面影響，今天北部山區、東半部、基隆北海岸都有雨勢，南部也有較大雨勢。至於民眾關心的颱風動向？氣象局表示，現在颱風還未生成，是否影響台灣，還無法判斷。

中央氣象局預報員林伯東表示，位於南海的熱帶性低氣壓預計今明兩天有機會成為颱風，至於未來動向要視成為颱風之後，才能判斷走向，目前講是否影響台灣，都還太早。另外，林伯東也提到，菲律賓東南側現在有一股熱帶氣壓，預計這一兩天有機會成為熱帶性低氣壓，會再觀察是否成颱風。

氣象達人彭啟明也在臉書上表示，不同預報在一開始的時候差異很大，這也就是他們一直提醒，不要看到模式有颱風就很興奮的提醒大家注意，至少等到有颱風的初胚再來觀察，不確定的提醒等於沒有提醒，沒有必要吸引眼球目光，因為這種訊息可能是變動度高的錯誤訊息。

至於日前有媒體報導雙颱可能襲颱，彭啟明也於臉書中指出，先看今年第四號誕生後的預測，過幾天再來看下一個，且目前的預測不確定性仍高，有些預測好像兩個都指向台灣，但真的看看就好。

天氣方面，林伯東表示，今明兩天受鋒面影響，北部山區、東半部、基隆北海岸都有雨量，南部局部地區會有較大雨勢，要特別注意。明天開始，鋒面逐漸遠離，中南部跟北部山區要注意午後雷陣雨，周二到周六南方低壓帶逐漸北移，風場轉為南風到東南風，會有較多水氣，迎風面像是東半部、南部全天都有雨，下午時段受熱力作用加強影響，全台午後都有明顯降雨。

溫度方面，今明兩天各地高溫約32到35度左右，周二到周六，南部、東半部，溫度約32到33度，中部以北約33度到35度，感受會比較悶熱。不過，林伯東表示，相較於之前的極端高溫，本周出現極端高溫的機會比較小。