海洋日守護深澳 蓋電廠前新北放流魚苗上萬尾

2018-06-03 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



6月8日為「世界海洋日」，新北市政府今天邀請漁會與當地漁業志工搭乘娛樂漁船，到瑞芳保育區放流魚苗，聯手守護海洋，但台電深澳燃煤電廠增設的防波堤就在公告的保育區內，恐對生態帶來劇變，今天的魚苗放流格外引人注意。

新北市政府指出，今天的放流活動是新北市首次與娛樂漁船合作，現場由新北市副市長李四川與瑞芳區漁會及深澳漁業志工一同乘船至瑞芳保育區，放流黃鰭鯛與黑鯛亞成魚共計1萬尾，該批亞成魚係本市貢寮海洋資源復育園區自行培育，體型長達10公分，不僅活力旺盛，對環境適應力也強。

李四川表示，這次新北海洋月活動，瑞芳保育區擁有豐富的海洋資源與壯麗的海岸景緻，是當地居民賴以為生的寶庫，希望藉5區系列活動串聯大眾一同保育新北漁業與生態資源，實踐永續海洋理念。

新北市政府把海洋日擴大辦理為新北海洋月系列活動，聯同5區漁會一同響應，6月2日搶先於野柳舉辦淨灘活動，3日及4日則接連於瑞芳與貢寮保育區舉辦放流活動，淡水區漁會6月20日舉辦清除港內廢棄漁網具，金山區漁會將在6月27日號召藍海艦隊的漁船主出海清除海漂垃圾，共同努力守護海洋環境。

今日放流物種其中100尾，農業局與海洋大學研究團隊合作標識追蹤牠們後續生存與適應的情況，若發現受標記之黃鰭鯛或黑鯛魚體，請記下發現的時間、地點、大小並拍下照片，通報研究團隊。