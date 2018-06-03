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籲賴揆出面止血 實踐校長：新教長應學杜正勝讓步

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籲賴揆出面止血 實踐校長：新教長應學杜正勝讓步

2018-06-03 11:57聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大校長遴選案持續延燒，上周台大學生已提起訴願。實踐大學校長陳振貴呼籲應由行政院長頼清德出面止血，盡早落幕，台大及教育部可各退一步，台大請管中閔針對疑點出面公開回覆説明，教育部則應學台師大黃光彩事件中教育部前部長杜正勝坦白讓步的作法，勾選管中閔當台大校長。管的爭議，則等上任後繼續作適法性處理。

陳振貴表示，自83年1月5日新大學法公布實施以來，依照大學法第1條及第9條規定，高雄高等行政法院（105年度訴字第74號，成大蘇慧貞校長遴選案）判決，教育部對大學校長遴選委員會之決定，屬於行政處分，確實有准駁權，但基於大學自治之精神及鑑於遴選階段教育部已指派3位代表參加遴選委員會各種會議，遴選委員會最後送到教育部的人選，援例教育部皆直接勾選，或改變票選之順序勾選非第一高票之候選人，迄未有作最後實質准駁之前例。

陳振貴指出，台師大前校長黃光彩（93.8.1-94.4.20）遴選時之資格雖受眾多質疑，教育部前部長杜正勝仍勾選他擔任校長，最後在他上任第9個月杜部長以「痛心的心情」宣布：黃光彩先前所提遴選資料，只能認定具有三年兩個月的教育行政主管資歷，未達至少四年的大學校長任用資格規定，因而決定撤銷其校長的聘任。

陳振貴說，台大前校長候選人楊永彬，得票數領先李嗣涔，但教育部長勾選李嗣涔；彰師大前校長張惠博、台藝大前校長黃光男、中興大學前校長蕭介夫等人，也都不是校長遴選委員會選出的第一高票人選。當時不論在一階段或兩階段遴選制度下，教育部長都尊重校長遴選委員會的決定，頂多更換名次而已，不做准駁之裁決，這就是所謂的尊重大學自治與學術自由。

陳振貴說，自94年12月28日修正後，教育部在公立大學校長遴選制度廢除自己部裏的第二階校長遴選委員會，改為由大學校務會議決定組織校長遴選委員會的混合一階段遴選，教育部代表委員人數增加為3人，即有在遴選委員會做適法性監督之設計，因此如只就管案做部長准駁之特殊裁決，「實有政治裹脅之疑義。」

「台大校長遴選委員會及校務會議程序完備，符合大學自治精神與規範，其決議應受到教育部採納。」陳振貴呼籲，行政院賴院長應出面協助止血；希望新任部長能學習杜正勝部長的思維邏輯，智慧，膽識與作法，依法勾選管中閔當台大校長，而管之爭議可留在他上任後持續再作適法性之處理，盡快讓此案落幕，否則雙方各自表述，僵持不下，兩敗俱傷，傷及台灣整體高教的聲譽與士氣，也會影響2018與2020執政黨的選舉。

陳振貴說，教育部是台大的主管機關，要求台大重啟校長遴選，而台大不從，我們可藉此機會，由台大透過行政訴願、訴訟甚至釋憲，重新徹底釐清大學自治領域與範圍，以捍衛大學自治與學術自由。

實踐大學校長陳振貴。本報資料照片
實踐大學校長陳振貴。本報資料照片
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教育部台大管中閔

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