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近視600度看不到路旁有樹 原來已變成這個病

2018-06-03 11:55聯合報 記者羅真╱即時報導

高度近視，年輕人也要當心青光眼來敲門！高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌就曾收治過一名...
高度近視，年輕人也要當心青光眼來敲門！高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌就曾收治過一名年僅30出頭的國中老師，開車撞樹才知罹患青光眼。圖為示意圖，非當事人。聯合報系資料照。
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高度近視，年輕人也要當心青光眼來敲門！一名年僅30幾歲的國中老師，近視達6、700度，一日開車轉彎不慎撞到路旁的樹，才驚然發現自己眼睛向前看時，幾乎看不到路旁有樹，因為視野周邊已有缺損、只剩中間清晰！就醫確診罹患青光眼了。

彰化基督教醫院青光眼科主任邱欣玲表示，青光眼是一種慢性的視神經病變，使視野漸漸喪失，過去被認為與眼壓高有關，但是有些人眼壓不高還是罹病，近視就是其中一大危險因子，因為近視會拉長眼軸、使隅角變寬，造成視神經結構改變，容易引發血流問題、破壞組織，使得「隅角開放型青光眼」的發生風險提升。

邱欣玲等人研究發現，近年青光眼的發生型態出現重要轉折，推測這個現象可能與國人近視惡化高度相關。他們分析台灣健保資料庫2001至2010年間的資料，發現在2005年以前，如同過去國內外文獻所述，台灣地區「隅角閉鎖型青光眼」的盛行率較高，然而自2005年起，「隅角開放型青光眼」的盛行率超越「隅角閉鎖型青光眼」，並且逐年攀升，自2005年至2010年，其盛行率自千分之1.95上升至千分之2.68。

邱欣玲援引全國健康訪談調查指出，2005年時，國人近視的盛行就達46.7％，12至19歲的族群高達70.3％、20至39歲高達65.4％、40至64歲族群為30.4％、65歲及以上族群有5.6％，這十多年來，臨床上也看到青壯年低眼壓型的青光眼患者有增加趨勢，「近視儼然已成為國病，不可忽視」。

要及早發現「視力小偷」青光眼，教育部國教署學童視力保健計劃主持人、高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌建議，年滿30歲、罹患高度近視（近視度數大於500度），至少每年檢查一次眼睛，檢查項目包括眼壓、視神經盤大小、視野檢查與散瞳檢查。

吳佩昌說，許多人誤以為戴眼鏡可以控制近視，其實不然，要控制近視，只能就醫用藥，並遵循醫囑培養良好的生活習慣。他特別提醒，預防高度近視的黃金期在18歲以下，家長要注意別讓未滿2歲幼童看螢幕，2歲以上的孩子每日也別超過1小時；培養孩子用眼30分鐘休息10分鐘的習慣；每日讓孩子有2至3小時的戶外活動；每年定期檢查視力1至2次。

近視眼壓視力

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