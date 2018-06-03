近視 也可能導致青光眼！

2018-06-03 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



隨著人口老化，青光眼盛行率本就會逐年上升，不過，國內研究進一步發現一個值得關注的現象，2005年起，「隅角開放型青光眼」的盛行率首度超越「隅角閉鎖型青光眼」，研究者認為，這個現象可能與國人近視惡化高度相關。

彰化基督教醫院青光眼科主任邱欣玲表示，在過去，西方國家相對盛行「隅角開放型青光眼」，華人地區則相對好發「隅角閉鎖型青光眼」，台灣亦然。不過，台灣青光眼的發生型態近年出現翻轉。

邱欣玲等人分析台灣健保資料庫2001至2010年間的資料，發現在2005年以前，如同過去國內外文獻所述，台灣地區「隅角閉鎖型青光眼」的盛行率較高，然而自2005年起，「隅角開放型青光眼」的盛行率超越「隅角閉鎖型青光眼」，並且逐年攀升，自2005年至2010年，其盛行率自千分之1.95上升至千分之2.68。

邱欣玲說，一般來說，男性發生「隅角開放型青光眼」的機率比女性高，原因尚不明確，女性則因為個子相對嬌小、眼睛隅角先天較窄等因素，較容易發生「隅角閉鎖型青光眼」。研究進一步校正性別，再檢視發病率，結果顯示，「隅角開放型青光眼」的標準化發病率有增加、但不顯著，而「隅角閉鎖型青光眼」的標準化發病率則有顯著下降的趨勢。

邱欣玲推測，這個現象可能與國人近視惡化有關。她說明，青光眼是一種慢性的視神經病變，使視野漸漸喪失，過去被認為與眼壓高有關，但是有些人眼壓不高還是罹病，近視就是其中一大危險因子，因為近視會拉長眼軸、使隅角變寬，造成視神經結構改變，容易引發血流問題、破壞組織，使得「隅角開放型青光眼」的發生風險提升，「隅角閉鎖型青光眼」的發生風險則降低。

邱欣玲援引全國健康訪談調查指出，2005年時，國人近視的盛行就達46.7％，12至19歲的族群高達70.3％、20至39歲高達65.4％、40至64歲族群為30.4％、65歲及以上族群有5.6％，這十多年來，臨床上也看到青壯年低眼壓型的青光眼患者有增加趨勢，「近視儼然已成為國病，不可忽視」。

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1、每年定期檢查視力1-2次。

2、未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。