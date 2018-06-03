日本香川醫療拉力賽 15年來台灣隊首度參賽
「台灣災難醫療隊發展協會」日前獲得主辦單位邀請，參加日本香川縣的讃岐醫療拉力賽，活動舉辦15年，首次邀請臺灣隊伍參賽，理事長蕭雅文醫師在隔天的研討會分享0206花蓮震災在現場協助災害醫療的經驗，成功的完成了一次台日救災深度交流。
「讃岐醫療拉力賽」自從2004年開催以來，年年舉辦至今已經邁入第十五屆。拉力賽是由「到院前緊急救護」與「醫院的緊急醫療」人員共四人混合組隊參加。
目的是讓雙方更加熟悉彼此的工作特性，促使到院前後的緊急醫療救護人員彼此更加緊密的連結。參賽隊伍除了挑戰四個關卡的競技以外，晚上的市長盃娛興節目表演比賽更是重頭戲，今年的八支隊伍無不使出渾身解數爭取榮譽，比賽在5月26日舉行。
台灣災難醫療隊發展協會組成的「台灣逆行醫療隊」，首次取得資格代表台灣參賽，代表隊除了要克服緊急救護制度與文化的差異之外，還要嘗試理解患者的日語表達，可以說是很不容易。
代表團表示，感受到了滿滿的收穫與感動，也預約了明年再次參賽，期望未來能合作擴大辦理成多國賽事，促進緊急醫療救護在區域的發展。
今年的設置的四個關卡題目分別是：「兩輛自小客車相撞，造成一人無生命徵象、一人昏迷、三位輕傷（含孕婦與小孩）事件」，「瑞奇馬丁戶外萬人演唱會十數人中暑事件」、「偏遠露營場地野炊造成食物中毒事件、病患約十人」、與「警察在山域演練繩索搜救發生人員在山谷對面遭蜂螫事件」。對於參賽的醫師、護理師、與救急救命士 (台灣的高級救護技術員)來說，可以說關關都是充滿陷阱的精彩挑戰。
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