日本香川醫療拉力賽 15年來台灣隊首度參賽

2018-06-03 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



「台灣災難醫療隊發展協會」日前獲得主辦單位邀請，參加日本香川縣的讃岐醫療拉力賽，活動舉辦15年，首次邀請臺灣隊伍參賽，理事長蕭雅文醫師在隔天的研討會分享0206花蓮震災在現場協助災害醫療的經驗，成功的完成了一次台日救災深度交流。

「讃岐醫療拉力賽」自從2004年開催以來，年年舉辦至今已經邁入第十五屆。拉力賽是由「到院前緊急救護」與「醫院的緊急醫療」人員共四人混合組隊參加。

目的是讓雙方更加熟悉彼此的工作特性，促使到院前後的緊急醫療救護人員彼此更加緊密的連結。參賽隊伍除了挑戰四個關卡的競技以外，晚上的市長盃娛興節目表演比賽更是重頭戲，今年的八支隊伍無不使出渾身解數爭取榮譽，比賽在5月26日舉行。

台灣災難醫療隊發展協會組成的「台灣逆行醫療隊」，首次取得資格代表台灣參賽，代表隊除了要克服緊急救護制度與文化的差異之外，還要嘗試理解患者的日語表達，可以說是很不容易。

代表團表示，感受到了滿滿的收穫與感動，也預約了明年再次參賽，期望未來能合作擴大辦理成多國賽事，促進緊急醫療救護在區域的發展。