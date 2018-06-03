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聊天愛把我掛嘴邊 專家：恐是情緒困擾警訊

2018-06-03 11:51中央社 台北3日電

聊天時老把「我」掛嘴邊，當心是情緒困擾警訊。專家說，發生在自己身上的挫折、負面事件記憶會較深刻，研究也發現，經常談論「我」的人，與負面情緒連結較強，建議可多給予傾聽及陪伴。

董氏基金會日前以新聞稿公布這篇「每日科學」的研究結果，該研究由亞利桑那大學針對一個有4700人的大型資料庫進行分析。

研究發現，每人每天平均會說1萬6000個字，其中約1400字是「我」、「我的」等第一人稱單數代名詞，而有情緒困擾的人每天提到「我」、「我的」的次數高達2000次。

進一步研究發現，經常使用「我」（I）的人，與負向情緒連結較強，例如和朋友談最近發生的分手事件；但頻繁使用「我的」（My）則否，例如我的什麼事情、東西、狀況，傳達的不僅是自己也包含其他個體或對象。因此，以「我」為中心談話可用來評估一個人的負面情緒多寡。

諮商心理師公會全聯會理事胡延薇表示，根據外國研究，習慣把焦點放在自己身上的人，不見得會讓自己比較快樂。

胡延薇解釋，人類在演化過程中，發展出「戰」或「逃」的生存策略，因此對發生在自己身上的挫折事件或負向情緒的記憶會比較深刻，因此若過度專注在自己身上，就可能不停在談話中提及「我」。

胡延薇說，自我中心的負面談話像是「為什麼我會這麼衰」、「為什麼只有我這麼慘」，都是連結到憂鬱、沮喪、焦慮的情緒，因此若身旁朋友經常聊天經常以「我」為中心，而且出現不快樂的形容詞，很可能他正經歷心理困境或情緒困擾，可多給予傾聽及陪伴。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也建議，在和朋友聊天時，如果發現對方談話中不停出現「我」，同時有一些身體症狀，例如感冒反覆不好、原有的疼痛加劇等，代表他可能在向你求助，可給予更多支持、肯定，或陪對方找到其他支持管道。

憂鬱感冒

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