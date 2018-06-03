「嗯嗯」難 當心尿失禁也找上門

2018-06-03 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



慢性便秘，會提升尿失禁風險。醫師指出，慢性便秘因長期解便費力，常使腹壓過度增高，破壞骨盆底支撐結構，影響尿道禁尿功能，可能造成「應力型尿失禁」。

高雄長庚婦產部婦科主任莊斐琪說明，沒有神經損傷的女性若會漏尿，常見兩種型態，包括「應力型尿失禁」與「急迫型尿失禁」，兩者病因不同，治療方式也有差異。

莊斐琪說，一跑跳、咳嗽、大笑就容易漏尿的型態，稱為「應力型尿失禁」，其發生源於尿道的支撐解剖結構改變，使得腹壓增高時，壓力無法同時有效的傳導至尿道，一旦膀胱內部壓力高於尿門括約肌關閉的壓力，就會產生漏尿。這個類型的尿失禁好發於生產後的婦女、常作負重工作、常提重物、慢性便秘、長期咳嗽或肥胖者。

莊斐琪說，「應力型尿失禁」依嚴重程度不同，可採取不同的治療方式，症狀輕微者可進行「凱格爾運動」進行骨盆復健，鍛鍊恥骨尾骨肌肉群，強化尿門括約肌緊閉功能，當腹壓上升時就不會發生漏尿；對於較嚴重的患者或經骨盆底復健仍無法改善者，建議經由微創尿失禁手術來增加強尿道支撐的功能，手術成功率達90%以上。

而每當尿意來襲總憋不住、來不及脫褲子就漏尿的型態，稱為「急迫型尿失禁」。莊斐琪說明，其源於膀胱逼尿肌不自主收縮，常常原因不明。糖尿病是個常見的危險因子，長期的高血糖可能造成膀胱周邊神經損傷，使膀胱變得敏感、過動，還沒達到膀胱可盛裝的排尿閾值，膀胱就提早收縮，常常來不及準備就尿溼褲子了，使人措手不及。

莊斐琪說，「急迫型尿失禁」的問題源於膀胱，因此治療方式不是手術，而是以藥物來抑制膀胱不正常收縮或過度敏感，若口服藥物效果不甚理想，可考慮在膀胱注射肉毒桿菌加以控制。