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他赴澳打工天天下廚煮出興趣 回國參訓成廚師

2018-06-03 10:13聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

對烹飪充滿熱忱的吳承澤，透過勞動部職訓課程快速累積基本功，並靠著證照獲聘為市區餐...
對烹飪充滿熱忱的吳承澤，透過勞動部職訓課程快速累積基本功，並靠著證照獲聘為市區餐廳正職人員。記者蔡容喬／攝影
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29歲的吳承擇赴澳洲旅遊打工期間，因2年間天天下廚煮三餐，對烹飪燃起興趣，返台參加勞動部高屏澎東分署委外辦理的「西式輕食煮藝班」，學到食材保存、料理邏輯觀念與刀工，打下扎實基本功，取得西餐丙級證照後，從業餘轉職業順利獲餐廳雇用為正職人員。

「煮出好吃的菜，讓我感到快樂與成就感」，吳承擇說，他5年前到澳洲旅遊打工，在當地生活2年期間，原本幾乎不進廚房的他為了省錢，幾乎每天都到超市選購食材，回家自己下廚，意外開啟對料理的熱忱與興趣，返台後決定投入餐飲業。

為了從事餐飲業時有更多想法與創意，吳承澤待業時間得知勞動部有提供相關課程，除了學習專業知識、培養實務技能，立即報名參加。為期1個多月的職訓過程中，不僅學到餐飲業門市管理與行政規畫等專業知識，也認識食材特性，練就基本刀工及料理西式與異國料理方式，結訓前取得西餐丙級證照。

吳承澤靠著證照在高雄市區1間餐廳找到工作。「魔鬼藏在細節裡」，穿著圍裙、熟練處理手中食材的吳承擇說，老闆從他妥善處理食材過程，如蔥花不能用剁的，要用切的以避免水分流失，處理高麗菜則要用剝的以增加保存期限等，對於他的料理基本功相當信任。吳承澤很開心參訓讓他能結合興趣與工作，持續追夢。

勞動部澳洲打工

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