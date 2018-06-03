機車排氣管無防燙裝置 可罰900到1800元

2018-06-03 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



機車排氣管如沒有防燙蓋，夏天時民眾穿短褲容易燙傷。 記者游明煌／攝影 分享 facebook 陳姓男子將機車隨意停在雞肉攤前，一名路人經過右小腿慘遭排氣管燙傷而提告，法院判拘役40日，得易科罰金。事實上台灣地狹人稠，機車密度高，因而制定有其他國家少見的排氣管隔熱規定，依法機車排氣管需有隔熱防護裝置，通常用的是裝防燙片（蓋），設備不全罰900至1800元。

依據道路交通安全規則，機車排氣管應有隔熱防護裝置，另規定尾管出口角度不得傾斜高於水平線，若尾管離地逾1公尺，出口角度應低於水平線，避免廢氣朝著後方機車駕駛人的臉排放。車輛安全檢測基準明定，隔熱防護裝置檢測溫度，鋼鐵材質不得超過攝氏60度，樹脂材質者量測溫度不得超過攝氏70度。監理站人員說，隔熱片（防燙片）脫落通常是機車太老舊，螺絲鬆通而蓋子掉下來。

至於大型重機，車輛安全審驗中心（VSCC）表示，若大型重機排氣管本身有防燙效果，只要檢測溫度合格，不一定要外加防燙片。

不過北市監理所人員表示，檢驗大型重機車常因排氣管沒加防燙蓋而爭執。因為貿易商主動在排氣管加裝防燙蓋送驗，通過檢驗後又拆掉蓋子、回復原廠外型賣出。導致車主日後驗車，監理人員依送驗的「有加蓋狀態」，認定是「改裝車」打回票，大型重機車主則抱怨，排氣管本身內建隔熱功能，何來多此一舉的規定。

公路總局及VSCC回應，進口貿易商似對法規有誤解，隔熱防護裝置不一定要「外加」，內建、整體式包覆的裝置，只要符合量測溫度都會過關。

檢測單位說，實務上幾乎所有進口大型重機送驗都裝排氣管防燙片，因為不理解法規或外國廠排氣管的隔熱功能達不到台灣法令要求，就不得而知了。但少數未加蓋送到該單位檢驗的車輛，排氣管溫度都沒過關。