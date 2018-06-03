親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國軍手機管制程式不敵蘋果　iPhone下月起禁入營

放話「姚文智會第一」 洪耀福是智多星還是幹話王？

吳德榮：不是兩個颱風就叫「雙颱」

2018-06-03 08:07聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局表示位於南海的熱帶性低氣壓，最快今天下午發展為輕度颱風，菲律賓東南側的...
中央氣象局表示位於南海的熱帶性低氣壓，最快今天下午發展為輕度颱風，菲律賓東南側的低壓則仍在整合中。報系資料照
分享
目前南海有一熱帶性低氣壓，菲律賓東南側有低壓則在整合中，是否都發展成颱風，還有待觀察。若同時有兩個颱風就能叫「雙颱」？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，在氣象學上必須符合一定條件，才會稱雙颱或雙颱（藤原）效應。

氣象局說，菲律賓附近西側和東南側各有一個熱帶系統，對台灣下周後期的天氣可能有所影響，但不確定性仍大，大家要隨時留意氣象局發布的最新氣象資訊。

吳德榮指出，雙颱（藤原）效應有其條件，如果兩個颱風靠近至1000公里左右，它們將相互反時鐘方向旋轉，最終兩颱風可能互相脫離，也可能合而為一。而1000公里並非固定，需視兩颱風範圍大小決定，兩個小颱風可能近到800公里都還沒作用，兩個大型颱風可能遠到1200公里都會起作用。

吳德榮說，目前一般最常出現就是不管觀測或模式模擬資料，只要看到可能有兩個颱風，不論是否符合「雙颱（藤原）效應」的條件，就以「雙颱」稱之，文字上好像是對的，事實上並非是基於「氣象專業」所傳遞的訊息，造成民眾認知的混亂，很不妥當。

在天氣方面，吳德榮說最新（2日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天微弱滯留鋒持續影響，東半部及山區偶有對流胞發展，仍存在發生小範圍劇烈天氣的機率，北部有零星短暫雨，中南部平地降雨機率低。北台灣、東半部略偏涼，中南部仍悶熱。

吳德榮指出，周一至周三滯留鋒減弱東移，西半部氣溫回升至33至35度，周四、五再回升至35、36度左右，天氣漸熱，午後山區有局部雷陣雨的機會。他說，最新歐洲及美國預報模式，模擬周五天氣型態雖有相似之處，即2個「熱帶擾動」皆尚未影響到台灣；但其強度、範圍大小，有很大的差異。最好繼續觀察，不要根據某一國家、某一次的模擬，就急著妄下定論。

中央氣象局模擬9日的天氣圖。圖/擷自中央氣象局官網
中央氣象局模擬9日的天氣圖。圖/擷自中央氣象局官網
分享

颱風吳德榮

相關新聞

南海熱低壓恐成颱 可望間接帶來降雨

2018-06-03 08:52

心太累！孝男照顧中風父3年 心臟衰竭險死

2018-06-03 07:41

若蘇花阻斷 機車、大貨車有條件上蘇花改

2018-06-02 23:50

南台渴 四號颱艾維尼最快今成形

2018-06-02 23:46

無照健保卡強制換？健保署：網路謠言

2018-06-02 23:27

機車族小心！排氣管燙傷人 法官怒判40天拘役

2018-06-03 09:00

教授老化又攬才難 台大：台高教恐淪第三世界國家水平

2018-06-03 08:56

平平都是檸檬紅茶 鮮榨或濃縮檸檬汁竟然有這樣的差別

2018-06-03 08:00

制縣傳說「台灣版」來了！ 全台網友狂曬「藍色蕃薯」

2018-06-02 23:55

水利署長台南談水情 撐過乾旱的信心是這個...

2018-06-02 20:02

捐髓救人 32歲媽當年難忘的畢業禮物

2018-06-02 18:48

Thaï.J正宗泰北火鍋 9月中台中店登場

2018-06-02 17:50

養生翁罹癌拒開刀 拖10年變癌末

2018-06-02 17:46

106年離婚5萬多對 半數婚齡未滿8年

2018-06-02 16:13

低頭族當心 3症狀恐是眼睛更年期報到

2018-06-02 15:20

高屏台東南投大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-06-02 14:42

影／小而美的日本祭典 賞杜鵑花還可以釣海膽

2018-06-02 14:12

港點升級 蒸、炸、甜點全新上桌

2018-06-02 13:54

川菜一夏 麻辣胃口大開

2018-06-02 13:51

當泰式香料碰上日式精神 美味破表

2018-06-02 13:48

廉航退票難 早鳥票更改費高

2018-06-02 13:10

便宜機票哪裡找？ 達人用這3家

2018-06-02 13:09

民航局：誤點損害 乘客已可求償

2018-06-02 13:09

藍委：應重飛安 防業者技術減班

2018-06-02 13:07

綠委提案修法 國內班機誤點要賠償

2018-06-02 13:07

輕颱艾維尼最快明成形 下周二起可望降雨

2018-06-02 13:04

飛機誤點要賠償？學者：票價成本恐轉嫁給旅客

2018-06-02 12:46

飛機誤點要賠償？ 民航局：已有一定處理機制

2018-06-02 12:45

蘇花改有條件開放機車大貨車 速限降10公里

2018-06-02 12:34

台鐵131年紀念票 首度融入天皇花車元素

2018-06-02 12:05

立委提案修民航法納誤點規範 空姐：技術上難認定

2018-06-02 12:03

盼比照台鐵高鐵 立委提修民航法納航空誤點賠償規定

2018-06-02 11:59

獲美國IDA設計金獎 日暉台北MEZI酒店讓台灣發光

2018-06-02 11:53

今年第4號颱風艾維尼 最快恐明天生成

2018-06-02 11:28

上班一條蟲？原因竟是冷氣使用不當

2018-06-02 11:15

手機平板出局！電子紙取代醫院床頭卡

2018-06-02 10:57

上午10時1分南投規模4.4地震 最大震度彰投3級

2018-06-02 10:10

桃園以北偏涼有雨 下週可能有颱風形成

2018-06-02 09:26

影／函館絕美秘境 滿山遍野的杜鵑花海好驚人

2018-06-02 09:26
看更多

熱門文章

便宜機票比價網 「機票達人」都用這三家

2018-06-02 09:23

最先被企業裁員的員工 這個職務第一名

2018-06-02 20:38

今年第4號颱風艾維尼 最快恐明天生成

2018-06-02 11:28

6月周一不憂鬱 星巴克推買一送一

2018-06-02 14:48

制縣傳說「台灣版」來了！ 全台網友狂曬「藍色蕃薯」

2018-06-02 23:55

便宜機票陷阱多 廉航收航線不手軟

2018-06-02 09:25

上午10時1分南投規模4.4地震 最大震度彰投3級

2018-06-02 10:10

養生翁罹癌拒開刀 拖10年變癌末

2018-06-02 17:46

低頭族當心 3症狀恐是眼睛更年期報到

2018-06-02 15:20

殺破狼周運勢／雙子工作能力受重視 巨蟹遠行運良好

2018-06-03 00:00

106年離婚5萬多對 半數婚齡未滿8年

2018-06-02 16:13

水利署長台南談水情 撐過乾旱的信心是這個...

2018-06-02 20:02

台鐵131年紀念票 首度融入天皇花車元素

2018-06-02 12:05

南台渴 四號颱艾維尼最快今成形

2018-06-02 23:46

找嘸郎啊！ 200人以上企業須聘職護卻找無門路

2018-06-02 20:38

捐髓救人 32歲媽當年難忘的畢業禮物

2018-06-02 18:48

手機平板出局！電子紙取代醫院床頭卡

2018-06-02 10:57

大象林旺回來了！最紅的三頭大象明星首度同台亮相

2018-06-02 21:34

吳德榮：不是兩個颱風就叫「雙颱」

2018-06-03 08:07

心太累！孝男照顧中風父3年 心臟衰竭險死

2018-06-03 07:41

飛機誤點要賠償？ 民航局：已有一定處理機制

2018-06-02 12:45

今日星座運勢／水瓶 適合出外踏青 運動助運勢

2018-06-03 00:00

蘇花改有條件開放機車大貨車 速限降10公里

2018-06-02 12:34

上班一條蟲？原因竟是冷氣使用不當

2018-06-02 11:15

高屏台東南投大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-06-02 14:42

輕颱艾維尼最快明成形 下周二起可望降雨

2018-06-02 13:04

蔡依林和安海瑟威的夏天 穿出小太陽的耀眼光芒

2018-06-02 22:31

桃園以北偏涼有雨 下週可能有颱風形成

2018-06-02 09:26

桃園藝文特區美食戰區 高CP值歐風早午餐入列

2018-06-02 10:58

影／函館絕美秘境 滿山遍野的杜鵑花海好驚人

2018-06-02 09:26

蕭敬騰穿LOEWE 展現西班牙水手的海洋度假風

2018-06-02 23:12

昆凌帶頭耍狠 迪士尼暗黑童話撞衫撞成一團

2018-06-02 17:27

早秋的斑駁搖滾浪漫風 曾之喬穿給妳看

2018-06-02 13:04

若蘇花阻斷 機車、大貨車有條件上蘇花改

2018-06-02 23:50

女子漢/凱特王：我看起來很物質 其實內心很文藝

2018-06-02 16:58

身為體育健將之女 張家敏也曾拒運動於千里之外

2018-06-02 15:00

「樂樂書屋」不賣書！150元不限時暢讀暢飲

2018-06-01 09:51

Thaï.J正宗泰北火鍋 9月中台中店登場

2018-06-02 17:50

無照健保卡強制換？健保署：網路謠言

2018-06-02 23:27

飛機誤點要賠償？學者：票價成本恐轉嫁給旅客

2018-06-02 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top