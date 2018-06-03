吳德榮：不是兩個颱風就叫「雙颱」

2018-06-03 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局表示位於南海的熱帶性低氣壓，最快今天下午發展為輕度颱風，菲律賓東南側的低壓則仍在整合中。報系資料照 分享 facebook 目前南海有一熱帶性低氣壓，菲律賓東南側有低壓則在整合中，是否都發展成颱風，還有待觀察。若同時有兩個颱風就能叫「雙颱」？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，在氣象學上必須符合一定條件，才會稱雙颱或雙颱（藤原）效應。

氣象局說，菲律賓附近西側和東南側各有一個熱帶系統，對台灣下周後期的天氣可能有所影響，但不確定性仍大，大家要隨時留意氣象局發布的最新氣象資訊。

吳德榮指出，雙颱（藤原）效應有其條件，如果兩個颱風靠近至1000公里左右，它們將相互反時鐘方向旋轉，最終兩颱風可能互相脫離，也可能合而為一。而1000公里並非固定，需視兩颱風範圍大小決定，兩個小颱風可能近到800公里都還沒作用，兩個大型颱風可能遠到1200公里都會起作用。

吳德榮說，目前一般最常出現就是不管觀測或模式模擬資料，只要看到可能有兩個颱風，不論是否符合「雙颱（藤原）效應」的條件，就以「雙颱」稱之，文字上好像是對的，事實上並非是基於「氣象專業」所傳遞的訊息，造成民眾認知的混亂，很不妥當。

在天氣方面，吳德榮說最新（2日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天微弱滯留鋒持續影響，東半部及山區偶有對流胞發展，仍存在發生小範圍劇烈天氣的機率，北部有零星短暫雨，中南部平地降雨機率低。北台灣、東半部略偏涼，中南部仍悶熱。