心太累！孝男照顧中風父3年 心臟衰竭險死

2018-06-03 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



李姓患者（右）經服藥、裝設CRT-P，並配合調整作息、飲食，心臟射出量提高到34%，病況獲改善。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 45歲李姓工程師3年前辭職照顧90多歲中風父，常夜不成眠、壓力大，心力交瘁，去年底因咳喘就醫，發現嚴重的心臟衰竭，心臟射出量僅剩12%，嚴重恐猝死，經服藥效果不大，在今年3月裝設裝置雙心室再同步治療節律器（簡稱CRT-P），並配合作息調整，戒掉鹹酥雞、搖搖杯及吃辣，如今心臟射出量提高到34%，病況獲改善，連跑步都沒問題。

台中榮總心臟衰竭科主任黃金隆說，健保署統計，全台每年約2.2萬人因嚴重心臟衰竭住院，若沒有好好治療、改變習慣，三個月內再住院率達30%、5年死亡率逼近50%，比癌症還高。

他指出，心臟衰竭可分4級，第1級與正常人無異，第2級運動會喘或胸悶，第3級連走路都喘，第4級是躺床都很喘，就醫都是症狀明顯的3、4級，建議若出現心臟衰竭前兆，包括累、喘、腫，或夜晚忽然胸悶難耐，甚至要起床開窗透氣，請盡速就診檢查。

李姓病患說，他原本是工程師，3年前90多歲的父親中風，辭職回家照顧，常要半夜起床，夜不成眠，且要面對父親病況加遽，心力交瘁，去年11月因喘、下肢水腫，久咳，轉診至台中榮總，檢查發現心臟射出量12%，心臟衰竭第四期，經服藥後改善幅度不大，改裝置CRT-P。

黃金隆說明，李姓患者確診為擴張型心肌病變合併左側支束完全阻斷心臟衰竭，致病原因可能與長期照顧父親，壓力大、睡眠不足，抵抗力較弱，一旦因感冒或病毒侵擾，出現心肌病變；CRT-P適用於心臟衰竭達3級以上的病患，若出現左右心室不同步收縮，經醫師評估可裝置，目的是透過電刺激，改善心臟功能。