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制縣傳說「台灣版」來了！ 全台網友狂曬「藍色蕃薯」

2018-06-02 23:55聯合報 記者陳睿中╱即時報導

台灣版制縣地圖上線，吸引眾多網友曬圖。圖／擷取自制縣等級台灣版。
台灣版制縣地圖上線，吸引眾多網友曬圖。圖／擷取自制縣等級台灣版。
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日前紅遍臉書的「制縣傳說」，讓眾多網友紛紛曬出自己的日本旅遊地圖。現在網路上也出現台灣版的制縣傳說，同樣可以讓民眾點選各縣市的居住、旅遊動態經歷。

日本的「制縣傳說」（制県伝説～都道府県制覇マップ）為一款於2016年所上市的app。地圖中將日本都道府縣區分為47個區塊，每個區塊內，再分為居住過、住宿過、遊玩過、休息或換車過、路過與沒去過等6個行動階段，對應0～5等級，最終再計算自己的制縣等級。由於操作簡單，因此在網路快速發酵，甚至連謝長廷都po出自己的測試結果。

台灣版的制縣傳說則是將台灣本島區分為17個區塊，再加上馬祖、金門澎湖，共計20個區塊。動作則是分為久居（超過3年）、居住（1年以上）、短居（1個月以上）、旅遊，以及以上皆非等5種選項。由於「旅遊」對應的是藍色，因此若完成旅遊全台灣，很容易就會出現「藍蕃薯」的地圖。相較之下，台灣版的動作較日本版簡單，可選區塊也只有一半，但由於共鳴性強烈，因此也已經在臉書上快速發酵，估計將會成為另一波曬圖熱潮。制縣等級台灣版網址如下：https://travel.tonypai.com.tw/

金門澎湖

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