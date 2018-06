半數小六生不會be動詞?李家同:教育官員才不知

2018-06-02 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



台師大最近發表一項研究指出,48%台北小六學生搞不清楚is和are等be動詞的用法。這對很多人來說可能是新聞,但一向關心國教的博幼基金會董事長李家同說,根據他長期為弱勢生課輔的經驗,這對他而言不是新聞,「我早就知道有這種現象,只是在台北的教授們以及全國的教育官員們不知道而已。

李家同最近在臉書發文指出,對我們講中文的小孩來說,英文是很奇怪的,我們中文說「我是、你是、他是」等都是一樣的說法,英文花樣就多了,I am, we are, you are, he is, she is, it is, they are,同樣一個「是」,主詞不一樣,用法就跟著改,很多小朋友記不得。

根據李家同的經驗,小朋友很討厭這種文法,不只be動詞,英文所有格用法也一樣,中文說「我的、你的、他的」等,換成英文都一樣麻煩,我的是my,我們的是our,你的是your,他的是his,她的是her,它的是its,他們的最難記,因為是their;不僅如此,中文裡面沒有所謂受格,英文有me, us, you, him, her, them等等,「我真不懂當年我怎麼記得的」。

已高齡80的李家同,至今仍參與課輔,「我現在教幾個小鬼,他們一概都記不得這些玩意,所以我常常晚上打電話去問他們『我的』要怎麼講、『我們的』要怎麼講。」

還有一點也是中文使用者學英文的困難,李家同舉例,說「我不是學生」,英文句子就是I am not a student,但是如果說「我不每天游泳」,不能說I not swim every day,必須說I don't swim every day。很多小孩不知道什麼時候可以直接加not,什麼時候又須用助動詞。

李家同說,對於父母會講英文的小孩,上面這些都不是問題,父母請得起家教或送到補習班去,小孩也可以學會。但弱勢的孩子該怎麼辦呢?首先,選對教科書是一件重要的事,博幼基金會的英文教科書和文法有密切關係的,I am, you are等等都是一開始就要搞清楚,他推薦博幼基金會的教學網站給大家,希望父母知道,要寫出正確的英文句子,除了要讀有文法觀念的英文教科書以外,還要反覆練習。

李家同說,博幼光英文基本句型練習這個網站,就多達1萬個練習的句子,一開始就是練習be動詞I am, you are, he is等等,當然也會牽涉到my, our等等,小朋友先要把這部份搞懂。再進一步就是一般的動詞,包括否定句和問句,小朋友應該學會I do not play, He does not play, Our father does not play等等。

be動詞、所有格、受詞的用法雖然很基本,卻很重要,但李家同說,國中會考卻往往不考這麼基本的東西,今年有一題閱讀測驗很長,連他看了,都無法馬上知道答案,更何況偏鄉弱勢童。也因為不考基本的東西,缺乏品質管制,所以有近半數小六生、甚至連很多國三生、高三生,可能都還沒搞懂be動詞怎麼用。