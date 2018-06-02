半數小六生不會be動詞？李家同：教育官員才不知

2018-06-02 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



台師大最近發表一項研究指出，48%台北小六學生搞不清楚is和are等be動詞的用法。這對很多人來說可能是新聞，但一向關心國教的博幼基金會董事長李家同說，根據他長期為弱勢生課輔的經驗，這對他而言不是新聞，「我早就知道有這種現象，只是在台北的教授們以及全國的教育官員們不知道而已。

李家同最近在臉書發文指出，對我們講中文的小孩來說，英文是很奇怪的，我們中文說「我是、你是、他是」等都是一樣的說法，英文花樣就多了，I am, we are, you are, he is, she is, it is, they are，同樣一個「是」，主詞不一樣，用法就跟著改，很多小朋友記不得。

根據李家同的經驗，小朋友很討厭這種文法，不只be動詞，英文所有格用法也一樣，中文說「我的、你的、他的」等，換成英文都一樣麻煩，我的是my，我們的是our，你的是your，他的是his，她的是her，它的是its，他們的最難記，因為是their；不僅如此，中文裡面沒有所謂受格，英文有me, us, you, him, her, them等等，「我真不懂當年我怎麼記得的」。

已高齡80的李家同，至今仍參與課輔，「我現在教幾個小鬼，他們一概都記不得這些玩意，所以我常常晚上打電話去問他們『我的』要怎麼講、『我們的』要怎麼講。」

還有一點也是中文使用者學英文的困難，李家同舉例，說「我不是學生」，英文句子就是I am not a student，但是如果說「我不每天游泳」，不能說I not swim every day，必須說I don't swim every day。很多小孩不知道什麼時候可以直接加not，什麼時候又須用助動詞。

李家同說，對於父母會講英文的小孩，上面這些都不是問題，父母請得起家教或送到補習班去，小孩也可以學會。但弱勢的孩子該怎麼辦呢？首先，選對教科書是一件重要的事，博幼基金會的英文教科書和文法有密切關係的，I am, you are等等都是一開始就要搞清楚，他推薦博幼基金會的教學網站給大家，希望父母知道，要寫出正確的英文句子，除了要讀有文法觀念的英文教科書以外，還要反覆練習。

李家同說，博幼光英文基本句型練習這個網站，就多達1萬個練習的句子，一開始就是練習be動詞I am, you are, he is等等，當然也會牽涉到my, our等等，小朋友先要把這部份搞懂。再進一步就是一般的動詞，包括否定句和問句，小朋友應該學會I do not play, He does not play, Our father does not play等等。

be動詞、所有格、受詞的用法雖然很基本，卻很重要，但李家同說，國中會考卻往往不考這麼基本的東西，今年有一題閱讀測驗很長，連他看了，都無法馬上知道答案，更何況偏鄉弱勢童。也因為不考基本的東西，缺乏品質管制，所以有近半數小六生、甚至連很多國三生、高三生，可能都還沒搞懂be動詞怎麼用。