找嘸郎啊！ 200人以上企業須聘職護卻找無門路

2018-06-02 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



今年七月起，勞動部規定兩百人以上企業須聘用「職業護理人員」，但國內取得職護資格者近兩萬人，實際執業僅兩千四百人，甚至連有許多護理師的醫院都難找人。法令施行日逼近，多家業者反應聘不到職護，坊間出現職護價碼亂象，時薪爆增十倍 。

「近期辦公室電話真是響個不停！」台北榮總職業醫學科主任楊振昌說，勞動部兩年前完成修法，要求員工兩百人到二九九人的企業今年七月起須聘僱職護，但過去許多企業都在觀望，直到最後一刻才開始找人，發現職護難求，有企業想直接挖角台北榮總護理師，讓他哭笑不得。

楊振昌說，職護與一般護理人員不同，職護須額外接受訓練，通過取得資格，不是護理師就可以勝任。據勞動部統計，取得職護資格者，全台近兩萬人，實際執業約兩千四百人。一位職業醫學科醫師表示，專任職護薪資低、流動率高，即使近萬名護理師取得資格，到職場執業的人數仍然有限。

勞動部職安署簡技彭鳳美表示，依照去年勞保投保資料，七月起必須聘用職護的企業，約一千七百多家，目前完成受訓的職護人力足以支應，問題在於職護們願不願意投入職場。

為解決職護人力不足，勞動部開放「特約職護」，一名特約職護可以對多個企業，前提是符合規定時數，以風險最高營造業、製造業等，職護每個月要到企業服務六次，每次兩小時。彭鳳美說，規定時數也是保障企業主，特約職護不可能無限制接案。

一位不願具名的職業醫學科醫師說，目前企業主為符合法規，只要有職護，一來幾乎立即聘用，現行職護多轉為特約，「物以稀為貴」，特約職護價碼已喊出每小時一千五百元到三千五百元不等，但就算出再高的價碼，也不一定找得到人；連充滿護理師的醫院都有點難找人，更何況一般企業。