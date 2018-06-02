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海陸士兵遭槍殺 父親泣：愛子為扛家計去當兵

最先被企業裁員的員工 這個職務第一名

2018-06-02 20:38聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

許多人對職業護理人員不了解，以為就像「校護」，在保健室幫人量體溫、處理傷口。其實職護必須糾出影響企業員工健康的原因，提醒老闆別讓員工過勞、受到職業傷害，有時得當「烏鴉」，當公司裁員時，往往是第一個被裁的對象，流動率高，也讓護理師興致缺缺。

台灣事業單位護理人員學會理事長陳美滿說，職護的前身是廠護，在沒有健保的年代，廠醫、廠護負責治療工廠員工。隨著健保開辦，廠護、廠醫紛紛退場，職護不再是協助治療的角色，而是「挖掘員工可能發生的職災」，協助企業提出策略預防職災，不僅能保障員工健康也能增加企業產能。

專任職護的王連馨表示，職護必須「創造自我價值」，像她在冷氣公司上班，安裝冷氣的員工常因為安裝姿勢錯誤，發生職業傷害，在她尚未進入公司之前，大多人沒有意識到是姿勢不良所致，她的工作就是教導正確姿勢，預防職災。她形容，職護的角色像極偵探，也像心理諮商師，更像公司的修繕員。

王連馨說，職護在企業經常不被重視，甚至被忽略，常聽聞同業在職場中被老闆安排做行政或總機，也是最先被裁員的對象。

特約職護黃惠瑜說，過去就曾被要求到工廠兼當黑手，或兼當行政，但老闆畢竟是發薪水的人，即使工作內容與專業不同，也不能不做。專任職護謝効求也說，很多企業看不見職護的功能，「我們雖然是默默的一群，卻是幫助員工維持健康的小天使。」

陳美滿說，由於職護不受重視，也讓職護的職場成就感低，加上薪資不高，大多在月薪三萬元上下，低於臨床護理人員每月至少有五萬元左右的薪資，常讓職護萌生不如歸去的念頭。她認為，職護能見度低，政府應多加宣導，更希望多吸引護理人員加入，在最前端守護國人健康。

在企業擔任職護的王連馨，協助辦公室同事調整電腦螢幕高度，降低出現烏龜頸的機率。記...
在企業擔任職護的王連馨，協助辦公室同事調整電腦螢幕高度，降低出現烏龜頸的機率。記者陳雨鑫／攝影
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職災健保薪資
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