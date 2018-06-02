捐髓救人 32歲媽當年難忘的畢業禮物
今年32歲、已有2個孩子的吳伊伶，當年在大一時想說「比捐血還容易」，便建立骨髓移植檔案。她在碩士班畢業前，被通知配對成功，決定捐髓當作畢業禮物，成為難忘的人生經歷。
慈濟基金會今天發出新聞稿表示，慈濟骨髓幹細胞中心於今年5月完成第5000例骨髓捐贈，讓5000個生命帶著希望重生，自1993年成立至今，骨髓資料庫已累積超過42萬筆資料，搶救生命的足跡遍布全球31個國家。
今年32歲、已經是2個孩子的媽的吳伊伶說，捐髓是她碩士畢業時送給自己的禮物。
吳伊伶表示，大一那年有慈濟志工來校園舉辦骨髓造血幹細胞的驗血建檔活動，當時她對於骨髓捐贈這件事還不是很了解，由於只要抽僅10cc的血量就可以建檔，單純認為「比捐血還容易」，為了讓自己大一新鮮人做一件新鮮事，因此決定填單參與驗血建檔。
不過，建檔後幾年都無消無息，吳伊伶也逐漸忘記這回事，直到她碩士班論文通過即將順利畢業前夕，收到配對成功的消息，讓她決定用捐髓當作自己的畢業禮物。
吳伊伶表示，兩個陌生人，卻有機率能配對成功彼此相契合的造血幹細胞，對她來說是很不可思議的一件事。
吳伊伶在捐髓4年後，順利生下大兒子，兩年後又生下二兒子，兩個小孩健康活潑好動，證明她的捐髓救人，確實無損己身。
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