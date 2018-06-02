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捐髓救人 32歲媽當年難忘的畢業禮物

2018-06-02 18:48中央社 台北2日電

已是2個孩子的媽的吳伊伶在大一時透過慈濟基金會活動完成骨髓造血幹細胞驗血建檔，並...
已是2個孩子的媽的吳伊伶在大一時透過慈濟基金會活動完成骨髓造血幹細胞驗血建檔，並在碩士畢業前夕被通知配對成功，讓她決定用捐髓當作自己的畢業禮物，成為她生命中難忘的體驗。 慈濟基金會提供／中央社
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今年32歲、已有2個孩子的吳伊伶，當年在大一時想說「比捐血還容易」，便建立骨髓移植檔案。她在碩士班畢業前，被通知配對成功，決定捐髓當作畢業禮物，成為難忘的人生經歷。

慈濟基金會今天發出新聞稿表示，慈濟骨髓幹細胞中心於今年5月完成第5000例骨髓捐贈，讓5000個生命帶著希望重生，自1993年成立至今，骨髓資料庫已累積超過42萬筆資料，搶救生命的足跡遍布全球31個國家。

今年32歲、已經是2個孩子的媽的吳伊伶說，捐髓是她碩士畢業時送給自己的禮物。

吳伊伶表示，大一那年有慈濟志工來校園舉辦骨髓造血幹細胞的驗血建檔活動，當時她對於骨髓捐贈這件事還不是很了解，由於只要抽僅10cc的血量就可以建檔，單純認為「比捐血還容易」，為了讓自己大一新鮮人做一件新鮮事，因此決定填單參與驗血建檔。

不過，建檔後幾年都無消無息，吳伊伶也逐漸忘記這回事，直到她碩士班論文通過即將順利畢業前夕，收到配對成功的消息，讓她決定用捐髓當作自己的畢業禮物。

吳伊伶表示，兩個陌生人，卻有機率能配對成功彼此相契合的造血幹細胞，對她來說是很不可思議的一件事。

吳伊伶在捐髓4年後，順利生下大兒子，兩年後又生下二兒子，兩個小孩健康活潑好動，證明她的捐髓救人，確實無損己身。

幹細胞慈濟捐血
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