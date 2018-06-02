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低頭族當心 3症狀恐是眼睛更年期報到

2018-06-02 15:20中央社 台北2日電

新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山表示，眼睛是人體最早成熟的器官，但近年3C產品盛行...
新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山表示，眼睛是人體最早成熟的器官，但近年3C產品盛行，患者年齡也愈來愈年輕，而乾眼症、飛蚊症、老花眼就是眼睛開始老化的3大徵兆。 示意圖／聯合報系資料照
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步入中年，許多人常感到視力模糊、飛蚊症加重、眼睛容易疲勞酸澀，當心是眼睛老化而出現類似「更年期」的症狀，醫師提醒，現代人手機、電腦不離身，恐讓眼睛老化速度更快。

新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山今天受訪時表示，眼睛是人體最早成熟的器官，但正因每天都會用眼，因此也是退化最快的器官，以往不分男女、只要年過55歲眼睛就會因老化步入更年期，但近年3C產品盛行，患者年齡也愈來愈年輕，而乾眼症、飛蚊症、老花眼就是眼睛開始老化的3大徵兆。

究竟什麼是乾眼症，陳瑩山指出，現代人長期待在冷氣房、環境濕度不足，加上戴隱形眼鏡又長時間盯螢幕、滑手機，常常忘了眨眼，久而久之就會出現乾眼症，除了眼睛很乾以外，也會導致視力模糊、眼周痠麻脹痛。

陳瑩山說，正常人平均一分鐘眨眼12下，但認真盯著手機、電腦的時候往往會忘記眨眼，導致淚液快速揮發，他曾看到學生邊搭捷運邊玩手機遊戲，仔細算了算，每分鐘僅眨眼5下，5分鐘後就開始揉眼睛。

說起飛蚊症，多數人應該都不陌生，簡單來說，飛蚊症就是玻璃體退化，患者常會看到視野中有類似浮游生物的小黑點飄來飄去。

他解釋，玻璃體位於眼睛正中間，是一個類似洋菜的透明膠狀物，原本應該緊緊黏住視網膜，但當玻璃體退化、體積會變小並且和視網膜分離，那些小黑點就是眼內的雜質。

陳瑩山說，過去多是5、60歲的民眾才會因飛蚊症就醫，但近年已有年僅20歲就出現飛蚊症的患者，近日更遇到一名小學二年級學生因飛蚊症前來求診。

除此之外，以往常被認為是老人病的「老花眼」，現在也出現年輕化趨勢，陳瑩山指出，老花就是眼睛看遠、看近的調節能力失調，看近物難聚焦而出現視力模糊，過去患者幾乎清一色是40歲以上民眾，近年30歲因老花求診的民眾大增3、4成。

常盯3C又怕眼睛老化該怎麼辦，陳瑩山建議，一般上班族工作很難不用手機、電腦，因此只能多補充不含防腐劑的人工淚液，飲食上多吃含葉黃素、蝦紅素、花青素、魚油的食物，使用電腦時配戴抗藍光眼鏡，到大太陽下戴太陽眼鏡，內外兼顧來保護眼睛。

學童應均衡飲食，多吃富含葉黃素的綠色蔬菜，就是抵抗光線最好的食物，但不用刻意補充葉黃素；至於老人家除了可以多吃綠色蔬菜，也應事適時補充葉黃素、魚油，有助增加淚液分泌、保護黃斑部。

老化患者低頭族
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