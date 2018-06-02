台鐵131年紀念票 首度融入天皇花車元素

2018-06-02 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為紀念台鐵131周年及縱貫線通車110周年，台鐵推出紀念套票，以天皇花車的車窗彩繪玻璃作設計概念，票面上還印有「莒光特快」字樣，後天開賣，每套300元，限量1000套。

台鐵表示，台灣鐵路自西元1887年由清朝巡撫劉銘傳建造台灣鐵路開始，至今已有131年之歷史；西元1908年為台灣鐵路歷史上別具意義的一年，西部縱貫鐵路（基隆至高雄）興建完成通車，所經之處產業發展急劇加速，使台灣展現躍進發展之勢，台鐵局特別於第131周年鐵路節、6月9日前夕，發行紀念套票，慶祝這個重要的日子。

台鐵表示， 「台灣鐵路131周年及縱貫線通車110周年」紀念套票，特以台鐵局文化資產「天皇花車之車窗彩繪玻璃」作為設計概念，透過車窗風景，串聯20世紀與現今文化交流，傳達當世代車窗華麗的記憶，藉推出此全新透明紀念套票，將文創巧思融入套票中，讓民眾有耳目一新之感。票卡背面鑲入特有之莒光號名片式車票1張，票面上印有「莒光特快」字樣，值得民眾珍藏。

台鐵解釋設計概念，此次結合骨董花車彩色玻璃元素相當有特色，因為車窗風景是每個旅人獨特的故事，用彩色玻璃窗花連接古今，透明的設計更是獨樹一格，簡單的設計讓套票更加搶眼。台鐵說，彩色玻璃窗花是天皇花車裡的重要工藝，玻璃窗花在黑暗中可以讓票卡更加亮眼，搭配燈光的透明票卡設計是台鐵紀念票中首創。