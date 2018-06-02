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上午10時1分南投規模4.4地震 最大震度彰投3級

2018-06-02 10:10聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局發布地震報告，今天上午10時1分，在南投縣政府東方39.4公里 (位於南投縣仁愛鄉)，發生芮氏規模4.4有感地震，地震深度7.9公里。

最大震度：南投3級、彰化3級、台中2級、雲林2級、花蓮2級、宜蘭2級、苗栗2級、新竹2級、嘉義1級、台南1級、桃園1級、澎湖1級。

中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
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