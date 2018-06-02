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吳德榮：周末滯留鋒影響 下周注意熱帶擾動發展

2018-06-02 06:45聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今明兩天滯留鋒持續影響台灣；由於滯留鋒結構不強，發生大範圍、大量降雨的機率不高；但在東半部及山區偶有對流胞發展，仍存在發生小範圍劇烈天氣的機率；北部有零星短暫雨，中南部平地降雨機率低。鋒後有些冷空氣，北台灣、東半部較涼，中南部仍悶熱。

下周一滯留鋒減弱東移，西半部氣溫回升至33、34度，下周二、下周三再回升至35、36度左右，午後有局部雷陣雨，主要在山區，部分平地受影響。

下周四之後的天氣，他說，因為東亞地區同時有菲律賓東方海面及南海的熱帶擾動，以及緊隨在其後，起源印度洋的西南季風，另外就是弱的滯留鋒，彼此間產生的交互作用，使得大氣的變化非常複雜，需再觀察。因為只要模式模擬過程中，熱帶擾動及其他天氣系統的相對位置、強度及範圍大小與實際有一點小差異，最終都會累積成很大的誤差。更由於目前熱帶擾動尚未發展，模擬的不確定性還會擴大。所以，想知道這些天氣系統是否會影響台灣？必須耐心等到明天之後，熱帶擾動已有相當發展，模擬的不確定性縮小，情況才會比較明朗。

中央氣象局說，今天微弱鋒面影響，北部及東北部早晚天氣稍涼，東半部及北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率。

明天同樣受微弱鋒面影響，北部及東北部早晚天氣稍涼，其他地區不下雨時仍較悶熱；降雨方面，迎風面東半部及北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也可能有局部短暫陣雨或雷雨，午後有並有局部大雨發生的機率；此外，明天前後南海及菲律賓東方海面的低壓帶內易有熱帶系統發展，並有進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風的機率，氣象局將密切關注其未來的發展。

下周一東半部地區及南部山區仍有些短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周五南方低壓帶北移，南海及菲律賓東方海面生成的熱帶性低氣壓或颱風也逐漸往北移動，受到這些系統外圍水氣影響，南部及東半部地區可能有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

9日至11日台灣位於低壓帶內，天氣較不穩定，低壓帶內熱帶系統的位置、路徑及強度發展都會影響到天氣，不確定性較高；時序進入汛期，有強降雨等劇烈天氣發生的機率，請留意最新氣象資訊。

今明兩天滯留鋒持續影響台灣；由於滯留鋒結構不強，發生大範圍、大量降雨的機率不高；...
今明兩天滯留鋒持續影響台灣；由於滯留鋒結構不強，發生大範圍、大量降雨的機率不高；但在東半部及山區偶有對流胞發展，仍存在發生小範圍劇烈天氣的機率；北部有零星短暫雨，中南部平地降雨機率低。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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