AI抄寫員記錄醫病對話 醫師問診不分心

2018-06-02 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北報導



科技部次長許有進（右三）出席國研院晶片中心、新思科技與學界簽署人工智慧（AI）研發深耕計畫合作意向書記者會。 （中央社） 分享 facebook

人工智慧（AI）浪潮進入醫界，「語音看診」有望爭取出現在台灣診間。微軟公司開發「EmpowerMD智能抄寫員」語音系統，能記錄醫病所有對話，讓醫師不必緊盯電腦螢幕拚命打字記錄，而能好好與病人互動，語音系統還能找出疾病症狀等關鍵字，提供醫師診斷參考。

衛福部健保署昨天舉辦「以雲端醫療為根基，邁向AI健保」研討會，邀請台灣人工智慧實驗室、台灣微軟、IBM、Google、鴻海與華碩等企業與各大醫院出席交流，激盪人工智慧提升醫療品質的多元可能。

台灣微軟首席技術與策略長丁維揚指出，微軟研究院聚焦醫療發展，在劍橋的實驗室今年開發出名為「EmpowerMD智能抄寫員」的語音系統，過去醫師往往得在短短幾分鐘內完成問診、記錄、判斷、衛教，若有了這項工具協助，醫師不需緊盯電腦，可以好好問診、觀察病人動作、精神與表情等，有助醫療品質與醫病關係提升。

國內醫療院所對於這項技術相當感興趣，丁維揚表示，將討論如何與台灣醫療院所合作，但若要合作，還有許多技術有待克服，如系統得辨識中文、台語或客語等。

丁維揚表示，全球人口老化，疾病治療與醫療照護產業皆面臨挑戰，醫療照護的AI化有機會提升服務品質、走向精準醫療。除了語音系統，微軟也開發InnerEye系統，能辨識腫瘤所在區域，協助醫師運用最低劑量、最有效率的放射治療。