親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

居服人員缺很大 北醫附醫媒合率8成5

2018-06-02 00:40聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

衛福部強力要求居家服務提供單位為照服員調薪，導致一票居服單位槓上政府。 圖／聯...
衛福部強力要求居家服務提供單位為照服員調薪，導致一票居服單位槓上政府。 圖／聯合報系資料照片
分享

台灣高齡人口成長，長照需求大幅增加，但是照服員仍舊「缺很大」，台北醫學大學附設醫院與台北市政府合作，推出「社區整合照顧服務計畫」，俗稱石頭湯計畫。北醫附醫協助媒合居服，成功率約八成五。

北醫附醫坦言，台灣居服人員不足，即使是交通便捷的信義區，媒合率也難達100％。

根據統計，台北市老年人口約44萬多人，若以區域來看，北醫附醫所在的信義區，老年人口達到3萬9997人，占所有信義區總人數17.72％，以此數據推估，需要長照的人數約為8815人。

台北醫學大學附設醫院預防暨社區醫學部長照組護理長陳麗絹表示，北醫附醫設置服務據點，協助有需要的家庭，媒合長照資源，大多數家庭皆需要「居服人員」進駐，目前媒合狀況約為八成五；政府為解決居服人力不足，也提出「特約居服」的政策，希望能增加居服服務人數。

陳麗絹表示，北醫附醫設置的石頭湯據點，不僅媒合居服，也能租借輔具，啟動1個月，舉辦了健康促進、延緩失能、照顧者紓壓活動，也配合政府做長照宣導等，也有8人提出長照申請，已為5人銜接服務。

根據統計，石頭湯服務量最多的仍屬居家服務、居家護理、申請輔具為大宗。

北醫附醫院長陳瑞杰表示，石頭湯據點鄰近北醫附醫，又是附醫的醫療團隊協助，只要有任何的醫療需求，馬上就可以獲得醫療協助，另外也結合北醫附醫的營養師、職能治療師、藥師等，幫助需要被照顧的家庭，獲得正確的醫療知識。

北醫長照老年人口
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

香蕉、鳳梨崩盤 果農愁血本無歸

2018-06-02 00:13

林聰賢：蕉金蕉土 搶種惡性循環

2018-06-02 00:16

花蓮凌晨1：43發生規模4.4地震

2018-06-02 02:17

防塞注意！端午連假 國5高乘載延長

2018-06-01 23:52

北台天涼沒用 水庫還是渴

2018-06-01 23:40

賴清德：2031年解決缺水問題

2018-06-01 23:31

健康你我他／搶救更年期骨鬆 戒手搖飲喝鮮奶

2018-06-02 00:43

AI抄寫員記錄醫病對話 醫師問診不分心

2018-06-02 00:42

噓！不要吵醒癌細胞 它們也會「冬眠」

2018-06-02 00:37

吃粽別貪多 最忌配冷飲下肚

2018-06-01 23:16

亞航把「A330機艙」搬到信義區 再抽不限航點機票

2018-06-01 22:47

沖繩人祖先來自台灣？ 台日合作這艘船解人類之謎

2018-06-01 22:15

有洋蔥！ 攝影評選泛黃老照片最觸動人心

2018-06-01 20:54

宜蘭童玩節「44天玩到飽」只要100元！搶到官網當機

2018-06-01 20:23

高鐵遭氣球纏線列車延誤 未用車票1年內可退費

2018-06-01 20:08

端午節連假其中3天5小時 夜間駛國道免收費

2018-06-01 18:22

影／國立史博館7月整修 最美咖啡廳走入歷史

2018-06-01 16:55

很多人都犯這個錯 吃粽最忌配這款

2018-06-01 16:23

中部萬安演習7日登場 高鐵站外車輛配合停駛

2018-06-01 16:00

影／交部公布端午疏運措施 國五高乘載多2小時

2018-06-01 15:49

萬安41號演習 高鐵提醒這些時段搭車旅客提早到站

2018-06-01 15:27

她到超商繳65元電費 中統一發票200萬特獎

2018-06-01 15:10

擋不住了！ 「那些年我們一起吃的肉圓」漲5元

2018-06-01 15:06

網傳吃荔枝酒測超標？台中議員實測馬上有答案

2018-06-01 15:01

沒雨又超熱的五月！氣象局：破多個紀錄

2018-06-01 14:42

住宿費太低「感到內疚」 花蓮遊客退房時留信附千元鈔

2018-06-01 14:17

高屏台東大雷雨！ 慎防劇烈降雨雷擊

2018-06-01 14:13

復興航空條款將上路 終止航線60天前申報

2018-06-01 14:10

對流雲系發展旺盛！ 花東高屏大雨特報

2018-06-01 13:59

影／放一年以上的舊米 會發霉壞掉嗎？

2018-06-01 13:46

將有颱風？ 專家：南海環境好 先發展成颱機率高

2018-06-01 13:42

勞工超時才被罰 中華電信所屬獲勞安獎

2018-06-01 13:39

茶葉冷泡安全嗎？ 茶改場專家這樣說

2018-06-01 13:36

又是大氣球！高鐵台南段氣球纏繞 單線雙向運轉

2018-06-01 13:28

居服缺很大 北醫附醫據點長照卻達媒合率8成5

2018-06-01 13:28

鳳梨香蕉價崩跌農民悲苦 張花冠：產銷失衡國安問題

2018-06-01 12:46

微軟開發「智能抄寫員」 讓醫師好好與病人互動

2018-06-01 12:40

青旅空間設計大創新 全台七家獲推薦

2018-06-01 12:23

香蕉價格崩盤 徐國勇：農委會啟動收購「格外品」

2018-06-01 11:59
看更多

熱門文章

男友考上台大 高職女忍痛分手只因男友媽媽一席話

2018-06-01 12:31

住宿費太低「感到內疚」 花蓮遊客退房時留信附千元鈔

2018-06-01 14:17

影／考上很快就離職 全台現沒半個博士當郵差

2018-06-01 11:38

政大碩士考公務員卻月光族 他46K仍嘆買不起房

2018-06-01 21:22

下周恐生颱？彭啟明：周日是關鍵

2018-06-01 08:33

惹哭眾人！最愛的阿婆重病 她放棄留學返台最後陪伴

2018-06-01 10:46

吳德榮：下周四後鄰近台灣的天氣系統 具威脅不可小覷

2018-06-01 06:43

鋒面影響降雨範圍擴大 下周有機會生成颱風

2018-06-01 04:57

下周恐有雙颱夾擊？氣象局：後天才會明朗

2018-06-01 09:19

6月必吃8間美食 「龍蝦生蠔吃到飽」和免費甜甜圈

2018-06-01 00:53

擋不住了！ 「那些年我們一起吃的肉圓」漲5元

2018-06-01 15:06

今天雨怎麼下？鄭明典用圖教你看懂天氣變化

2018-06-01 07:17

茶葉冷泡安全嗎？ 茶改場專家這樣說

2018-06-01 13:36

湯唯不當優雅女神 秀美腿、玩自拍好親民

2018-06-01 09:10

將有颱風？ 專家：南海環境好 先發展成颱機率高

2018-06-01 13:42

周休7日還領35K 觀光局徵選10名島主

2018-06-01 11:56

高屏台東大雷雨！ 慎防劇烈降雨雷擊

2018-06-01 14:13

破解巨乳迷思！實驗證明其實女人胸大更有腦

2018-06-01 11:02

我愛一個人煮／馬鈴薯沙拉麵包

2018-06-01 06:00

很多人都犯這個錯 吃粽最忌配這款

2018-06-01 16:23

影／辦公室變叢林！ 科技部繼短褲日後推夏日風

2018-06-01 13:39

6月星座塔羅運勢：牡羊幸福感倍增 金牛財運意外驚喜

2018-06-01 13:22

一蘭拉麵別館今開幕 排隊人潮持續19小時

2018-06-01 16:50

心情點滴／他的機車由他「機車」

2018-06-01 06:00

親子互動／其實你不懂我的心

2018-06-01 06:00

影／國立史博館7月整修 最美咖啡廳走入歷史

2018-06-01 16:55

網傳吃荔枝酒測超標？台中議員實測馬上有答案

2018-06-01 15:01

你在婚姻裡快樂嗎？女人不該對男人太過順從

2018-06-01 14:57

影／放一年以上的舊米 會發霉壞掉嗎？

2018-06-01 13:46

老師未經家長同意替3歲兒刮痧破皮 媽媽：氣到想轉學

2018-06-01 15:00

【小孟塔羅】我到海外工作會賺大錢嗎？

2018-06-01 11:19

她到超商繳65元電費 中統一發票200萬特獎

2018-06-01 15:10

影／交部公布端午疏運措施 國五高乘載多2小時

2018-06-01 15:49

【蕭郁書色彩占卜】從泡溫泉來看你現在狀態如何？

2018-06-01 08:00

中部萬安演習7日登場 高鐵站外車輛配合停駛

2018-06-01 16:00

說12元就12元！北農香蕉批發價格今微幅上揚

2018-06-01 09:24

久未下雨山林食物變少？ 台灣獮猴大逛墾丁大街

2018-06-01 10:20

萬安41號演習 高鐵提醒這些時段搭車旅客提早到站

2018-06-01 15:27

宜蘭童玩節「44天玩到飽」只要100元！搶到官網當機

2018-06-01 20:23

日人氣迴轉壽司「壽司郎」抵台 15日北車一號店開幕

2018-06-01 18:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top