居服人員缺很大 北醫附醫媒合率8成5

2018-06-02 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



衛福部強力要求居家服務提供單位為照服員調薪，導致一票居服單位槓上政府。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣高齡人口成長，長照需求大幅增加，但是照服員仍舊「缺很大」，台北醫學大學附設醫院與台北市政府合作，推出「社區整合照顧服務計畫」，俗稱石頭湯計畫。北醫附醫協助媒合居服，成功率約八成五。

北醫附醫坦言，台灣居服人員不足，即使是交通便捷的信義區，媒合率也難達100％。

根據統計，台北市老年人口約44萬多人，若以區域來看，北醫附醫所在的信義區，老年人口達到3萬9997人，占所有信義區總人數17.72％，以此數據推估，需要長照的人數約為8815人。

台北醫學大學附設醫院預防暨社區醫學部長照組護理長陳麗絹表示，北醫附醫設置服務據點，協助有需要的家庭，媒合長照資源，大多數家庭皆需要「居服人員」進駐，目前媒合狀況約為八成五；政府為解決居服人力不足，也提出「特約居服」的政策，希望能增加居服服務人數。

陳麗絹表示，北醫附醫設置的石頭湯據點，不僅媒合居服，也能租借輔具，啟動1個月，舉辦了健康促進、延緩失能、照顧者紓壓活動，也配合政府做長照宣導等，也有8人提出長照申請，已為5人銜接服務。

根據統計，石頭湯服務量最多的仍屬居家服務、居家護理、申請輔具為大宗。

北醫附醫院長陳瑞杰表示，石頭湯據點鄰近北醫附醫，又是附醫的醫療團隊協助，只要有任何的醫療需求，馬上就可以獲得醫療協助，另外也結合北醫附醫的營養師、職能治療師、藥師等，幫助需要被照顧的家庭，獲得正確的醫療知識。