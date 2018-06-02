健康你我他／搶救更年期骨鬆 戒手搖飲喝鮮奶

2018-06-02 00:43 聯合報 文／郎英 (台中市)



過更年期，就是荷爾蒙和骨質悄悄流失。 圖／郎英 分享 facebook

好友曾送我補鈣營養劑，叮嚀服用可免骨鬆找上門，當時剛過更年期，正享受脫離月經絞痛蜜月期，自認身體無恙，故愛吃不吃的，根本不知停經伴來危機，就是荷爾蒙和骨質悄悄流失。

有陣子，老覺得腰背疼痛，原以為坐太久肌肉痠麻，反手握拳敲打紓緩，可痛感卻絲毫不減，直到有天拖地時重心不穩摔了跤後，撕裂感痛入心扉，只好掛診求醫。醫師說骨密度有問題，還說骨質老化雖是自然現象，但若不作好保養保健，等到骨鬆老態引發其他疾病可就棘手了。

聽完後不禁汗顏，默默挺了我一輩子的脊椎骨，早就發送求救訊號，我卻不聞不問任其凋零，想像駝背彎腰拄著枴杖畫面，一陣涼意從尾椎直竄上來。立馬拜讀衛教資訊，飲食、運動雙管齊下，捍衛骨質大作戰即日開打。

因心血管疾病不能劇烈運動，快步走路是晨昏必作功課，繞操場很無聊，選擇穿街走巷或綠園道，邊走邊欣賞花草風景，運動補鈣變得趣味無窮。

戒掉每日手搖飲料陋習，養成早晚來杯鮮奶好習慣，偶而摻些堅果同飲，滿足咀嚼飽足感，也讓蛋白質、礦物質、脂肪酸揉合鈣質一次到位。料理烹調多選綠色蔬菜，豆類魚肉交替煮食，飯後水果維生素D幫助鈣質吸收，以天然食物取代丸錠藥罐，要養鈣也要養生。

人老，真得服老。及早預防、積極存骨本，才是預防骨質疏鬆、擁有健康人生的不二法門。