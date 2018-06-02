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噓！不要吵醒癌細胞 它們也會「冬眠」

2018-06-02 00:37聯合報 文／王鴻俊

一般認為癌細胞生長快速且不受控制。然而最近研究指出，癌細胞有一組「煞車裝置」來延...
一般認為癌細胞生長快速且不受控制。然而最近研究指出，癌細胞有一組「煞車裝置」來延緩生長，以達到長久存活的目的。 圖／123RF提供
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一般認為癌細胞生長快速且不受控制。然而最近研究指出，癌細胞不僅利用「加速裝置」快速生長，更有一組「煞車裝置」來延緩生長，以達到長久存活的目的。

長時間觀察記錄前列腺癌病人治療過程中腫瘤的生長情形，發現腫瘤生長交替出現快速生長期及休眠期（見圖1）。為何會如此？原因是當癌細胞快速生長到一定大小後，病症出現，醫師首先會利用最有效的手術方法將癌細胞切除。

圖1：前列腺腫瘤生長情形
圖1：前列腺腫瘤生長情形
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此時，治療發生效用，部分癌細胞處於休眠狀態，但時間一久，癌症還是再次復發。

緊接著，只能輔以荷爾蒙療法或化學治療法，但是對於一些病人，經過一陣沉寂休眠期後，癌症終究還是會捲土重來，而且可能一再反覆發生。

狡猾癌細胞休眠 躲化療伺機轉移

一般而言，癌細胞的生存在體內會面臨三種挑戰：免疫細胞的攻擊、化療藥物的毒殺以及癌細胞需要進行遠端器官轉移（metastasis） 的生存壓力。癌細胞休眠期的存在，就是為了應付這些挑戰。

在癌細胞休眠期間，癌細胞會獲得足夠時間重新統整基因表達的活性，或代謝能力的變化等，伺機等待下一階段細胞快速生長。如果沒有這一段休眠期，癌細胞很難在免疫細胞的攻擊下存活，也很難在化療藥物處理下發展成抗藥性癌細胞。因此，偵測並殺死這類休眠癌細胞是癌症治療的首要關鍵任務。

休眠期的癌細胞數量少而形成微腫瘤，此時病人亦無病症。而且休眠中的癌細胞代謝十分緩慢，好像冬眠中的動物，即使以最精密的儀器，如正子掃描（PET scan）也很容易忽略這類微腫瘤的存在。

若偵測到癌細胞…讓它們繼續睡！

所幸近年研究，慢慢揭開休眠癌細胞的特性。加拿大研究團隊比較休眠癌細胞與生長中癌細胞之間遺傳物質，例如核糖核酸（RNA）表現量的差異。有別於我們常聽到的DNA（去氧核糖核酸），RNA在細胞內扮演將遺傳訊息由DNA傳遞至蛋白質（細胞功能執行者）的中間角色。他們的研究發現有一類微型RNA（miRNA）會特別在休眠癌細胞存在時，表現量較高，因此可發展體外檢測，在血液及尿液中偵測得到這類微型RNA，以得知是否有休眠癌細胞，達到提早治療的目標。

在偵測到休眠癌細胞之後，再來就是要想辦法殺死這些休眠癌細胞或是不要驚擾它！

小鼠吃阿斯匹靈 抑制癌細胞甦醒？

由於休眠癌細胞代謝緩慢，傳統化療藥物幾乎無效。然而今年四月發表在Science Translational Medicine期刊指出：廣泛使用的非類固醇消炎止痛藥（NSAID），如阿斯匹靈（Aspirin）可以抑制休眠癌細胞甦醒。此研究由麻省理工學院 Robert A. Weinberg博士以實驗室小鼠為實驗對象，回答了一個令人疑慮的現象，即在臨床癌症治療中，如手術切除後會活化原本蟄伏在體內休眠的微腫瘤，反而促進癌症遠端轉移（metastasis）。

研究團隊進一步發現，若在手術治療前餵食實驗小鼠稱之為非類固醇類的抗發炎藥物，如阿斯匹靈，則可降低癌症切除手術後癌症轉移的發生率。

若此結果未來在臨床實驗中證實，便有機會在不驚擾沉睡的癌細胞下進行更有效治療。研究團隊也強調：腫瘤切除手術本身就有風險，誘發癌症轉移的風險只是其中之一。癌症治療須整體評估，不宜因可能產生轉移風險便拒絕手術治療。

王鴻俊 博士國家衛生研究院生物技術與藥物研究所助理研究員
王鴻俊 博士國家衛生研究院生物技術與藥物研究所助理研究員
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癌細胞癌症腫瘤
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