端午節連假 公路客運優惠班次多

2018-06-01 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



端午節連續假期自6月16日至107年6月18日止三天，這次連假依以往連續假期的特性及經驗，將有許多民眾利用假期外出旅遊或參加龍舟競賽活動，為免路上塞車之苦，交通部公路總局建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，以節省行車成本。

為鼓勵民眾在端午節連續假期能多搭乘公共運輸，公路總局於今年端午連續假期將持續辦理「公共運輸票價優惠及轉乘優惠措施」，預計實施期間為6月15日0時起至6月18日24時止，包括國道客運票價優惠（14家業者86條路線，平均優惠額度約為原始票價八五折）、搭乘台鐵及國道客運轉乘在地客運基本里程或一段票免費（臺北市政府轄管之市區客運路線除外），以及32條「台灣好行」電子票證半價優惠等，歡迎民眾多加利用。

針對宜蘭地區返鄉人潮，公路總局已請國道5號客運業者增開班次，尖峰時段平均三至五分鐘發一班車，並視旅客情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘以內，業者每日開行班次可達1,800班次。而連假期間國道5號客運路線班次，以直達路線為主（台北－礁溪、台北－宜蘭及台北－羅東），後續民眾可利用宜蘭「台灣好行」、紅綠線、宜蘭勁好行等在地公車系統串聯至各大旅遊景點，既省時又便利。

在公路疏運部分，公路總局針對11處國道易壅塞路段、24處省道易壅塞路段、十處地方大型活動及彙整全國九處將舉辦端午節系列活動之地區及鄰近路段，除規劃相關疏運措施，並加強替代道路路況資訊的發布及增加導引指標(讓駕駛人安心跟著指標走)、彈性調整號誌時制、協調設置臨時停車場及協請地方警力加強違規取締等以維行車順暢。