平平都是檸檬紅茶 鮮榨或濃縮檸檬汁竟然有這樣的差別

2018-06-03 08:00 聯合新聞網 食力Foodnext



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撰文／編輯部

台灣夏日動輒30幾度的高溫，總是讓人提不起勁，這時來杯冰涼的檸檬茶，消暑又健康。據研究，檸檬是一種營養和藥用價值都極高的水果，其中最主要的營養成分除了醣類，還有維生素C、維生素B1、維生素B2、及鈣、磷、鐵等，具有清熱、祛暑等功能。檸檬口味酸澀，難以直接食用，卻是調製飲料的百搭原料，更是日常生活中隨手可得的健康飲品。

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市售檸檬茶成分比一比：檸檬原汁vs檸檬濃縮汁

只要走趟超商便能找到各種口味的檸檬茶，根據《食力》調查，市售的檸檬茶包裝飲料可分為2大類，一類以檸檬濃縮汁為原料，再加入檸檬酸、蘋果酸或其他香料調合；另一類則是直接以檸檬原汁再加入糖、水稀釋，訴求不含任何食品添加物，搭上目前國際間追求潔淨標示（clean label）的趨勢。

但到底檸檬原汁稀釋和濃縮調合果汁有什麼差別？檸檬鮮榨原汁由於未經過濃縮加工過程，流失的香氣與果汁量少，因此可以保留較多的原味與香氣；而濃縮檸檬汁在濃縮過程中，需要添加水分或其他原料，使之規格一致，所以以濃縮果汁還原、調配茶飲時，還需要添加檸檬酸、香料等添加物進行調味，以補足味道不足的部分。

比較市售常見的5款檸檬茶品，由成份表可發現，多數使用檸檬濃縮汁，此類型的茶品，如冰鎮紅茶等，尚需加入檸檬酸、蘋果酸與香料，調整使味道更加濃郁均衡。選用檸檬原汁製作者，僅「農榨青檸紅茶」一款，不需添加調味劑來調整酸味與香味。

檸檬原汁與濃縮汁製程有何差別？

屏東是台灣檸檬的主要產區，栽種品種以優利卡（Eureka）為主，因為擁有深綠色的外皮，又稱為「綠翡翠」，香味和酸度都優於其他品種。若要取得新鮮安全、香味完整的檸檬原汁，最多必須經過多個步驟的嚴謹加工，從自然熟成開始，歷經選別、洗滌、榨汁、過濾、殺菌後，將原汁急凍保鮮，再送至後續的加工。而濃縮檸檬汁，通常會使用真空濃縮或者冷凍濃縮等方式將水分除去，但除去水分的同時通常也會讓香氣成分損失，濃縮完成後尚需以水和其他原料調整，使規格均一，因此與鮮榨原汁所取得的果汁風味有所不同。

但鮮榨檸檬汁不好保存，為了避免變質，包材必須要能保鮮、鎖住香氣和風味，最重要的是要能耐酸，並隔絕微生物及溼氣，才能有效保存產品中的新鮮風味與維他命C等營養，同時原汁在調配茶飲前，需以冷凍保存。

根據統計，2016年台灣各類飲品內銷值為新台幣534.84億元，而比重最高的茶類飲料占了38.26%，產值超過200億元。在國人日趨注重健康趨勢下，原物料來源經過嚴格控管、成分純粹的產品，才能在今夏飲品市場中異軍突起。

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